ВС Эстонии получили первые 50 бронемашин турецкого производства

ЦАМТО, 13 марта. Эстонский центр оборонных инвестиций (RKIK/ECDI) 11 марта сообщил о передаче 2-й пехотной бригаде ВС страны около 50 бронемашин, приобретенных в Турции.

Большую часть из них составляют бронемашины "Арма" с колесной формулой 6х6. ВС Эстонии также получили бронированные машины NMS с колесной формулой 4х4, которые будут применяться подразделениями 1-й и 2-й пехотных бригад. Некоторое количество бронемашин с колесной формулой 4х4 было закуплено для Спасательного департамента Эстонии.

По заявлению представителя ECDI Марека Мардо, закупленные в Турции бронированные машины разработаны с учетом требований ВС Эстонии и сходят с конвейера турецких компаний практически готовыми к применению. В Эстонии необходимо установить лишь средства связи и некоторое дополнительное оборудование.

Первые бронемашины прибыли в Эстонию в конце 2024 года и призывники 2-й пехотной бригады уже начали обучение на них. Техника будет использоваться в учениях Siil, запланированных на май. Ожидается, что все заказанные бронемашины будут доставлены в Эстонию до конца этого года.

Как заявлено, новые бронемашины обеспечат лучшую защиту личного состава от огня из стрелкового оружия, а также от мин и осколков снарядов. Кроме того, улучшается мобильность подразделений, поскольку проходимость бронемашин значительно лучше, чем у грузовиков, которые ранее использовались в качестве транспортных средств во 2-й пехотной бригаде. Бронемашины вооружены пулеметами калибра 12,7 мм.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2023 года Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) подписал с турецкими компаниями Nurol Makina и Otokar контракты на закупку около 230 колесных бронированных машин. Общая стоимость закупки составляет около 200 млн. евро.

Так, с компанией Otokar был подписан контракт на поставку 112 бронетранспортеров "Арма" с колесной формулой 6x6 стоимостью около 130 млн. евро, включая оборудование для технического обслуживания и услуги обучения. Nurol Makina в рамках контракта с ECDI поставит ВС Эстонии 112 легких бронемашин NSM с колесной формулой 4x4 общей стоимостью 60 млн. долл. Поставки планируется завершить к 2025 году.

Поставки техники в Эстонию начались во второй половине 2024 года. Большинство бронемашин NMS и "Арма" поставляются в версии для перевозки войск, небольшая часть – машины управления. NMS производится в модели с удлиненной колесной базой.

Бронемашины NSM с колесной формулой 4х4 будут применяться подразделениями 1-й и 2-й пехотных бригад, а ББМ с колесной формулой 6х6 поступят на вооружение 2-й пехотной бригады.

Кроме того, четыре бронемашины NSM компании Nurol Makina приобретены для Центра обезвреживания взрывоопасных предметов Спасательного департамента Эстонии, но также могут быть использованы Департаментом полиции и пограничной охраны и Службой внутренней безопасности Эстонии. Их стоимость оценивается в 2,7 млн. евро.

Контракты рассчитаны на 10 лет и предусматривают закупку дополнительных бронемашин и запасных частей по мере необходимости. Соглашения также включают положения о техническом обслуживании, ремонте и модернизации техники.