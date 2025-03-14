Космонавт Вагнер рассказал о биотехнологическом эксперименте "Асептик" на МКС

Спецкорр ТАСС уточнил, что целью является экспериментальная оценка средств обеспечения асептических условий, проводимых в условиях пилотируемого космического полета

МКС, 13 марта. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер рассказал подробности проведения на Международной космической станции (МКС) научного эксперимента "Асептик" по исследованию надежности и эффективности методов, а также технических средств создания стерильных условий проведения биотехнологических экспериментов.

Космонавт поделился таймлапсом процесса выполнения эксперимента. "Еще одно направление исследований на станции - биотехнология. Цель "Асептика" - экспериментальная оценка средств обеспечения асептических условий, проводимых в условиях пилотируемого космического полета биотехнологических полетов. В рамках эксперимента берутся пробы воздуха и мазок с внутренней поверхности аппаратуры "Главбокс" на предмет загрязнения. Устройства отбора проб содержат питательную среду, они помещаются в термостат на несколько дней", - рассказал Вагнер.

По его словам, далее космонавты отслеживают, что именно выросло на питательной среде. "Обычно этот эксперимент проводится после предыдущего, чтобы оценить загрязнение "Главбокса". В данном случае два дня назад выполнялся эксперимент "Фотобиореактор", - уточнил Вагнер.