«Перелом в защите от БПЛА»: показано поражение беспилотников создаваемым для ВСУ комплексом ПВО Skyranger 35

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ начнут получать новейшие комплексы ПВО, разработанные немецким оружейным концерном Rheinmetall. О намерении начать соответствующие поставки на Украину заявили в руководстве компании.

Речь идёт о системе Skyranger 35, создаваемой на базе устаревших танков Leopard 1. В настоящее время она находится на стадии разработки, её передача украинской армии должна начаться в следующем году. Наряду с ней ВСУ в 2026 году получат комплексы ПВО Skynex. Об этом заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам, Skyranger 35 представляет собой «революционное решение» в создании защиты от БПЛА. Как утверждается, радиус действия системы позволяет обеспечить для войск безопасный коридор протяженностью около 8 км.

Как пояснил Паппергер, новый комплекс может легко поражать БПЛА, независимо от того, примитивный это дрон или «умный»:

Skyranger 35 является переломным моментом в защите от беспилотников.

Rheinmetall впервые показал широкой публике этот комплекс в сентябре прошлого года. Он оснащён пушкой Oerlikon KDG калибра 35 x 228 мм, способной вести огонь боеприпасами с управляемым подрывом. Номинальный темп огня составляет 1000 выстрелов в минуту, ёмкость магазина 252 снаряда.

Источник изображения: topwar.ru

Устанавливаемая на платформу Leopard 1 башня содержит основные элементы немецкой стационарной системы ПВО MANTIS и оборудована 4 антеннами с АФАР S-диапазона, каждая из которых охватывает 90 градусов. На крыше башни расположен радар управления огнем Ku-диапазона и оптико-электронный комплекс.

Башня является необитаемой, в связи с чем для доступа экипажа к машине конструкторы вырезали в платформе Leopard 1 второй люк рядом с люком водителя.