Войти
Военное обозрение

«Перелом в защите от БПЛА»: показано поражение беспилотников создаваемым для ВСУ комплексом ПВО Skyranger 35

448
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ начнут получать новейшие комплексы ПВО, разработанные немецким оружейным концерном Rheinmetall. О намерении начать соответствующие поставки на Украину заявили в руководстве компании.

Речь идёт о системе Skyranger 35, создаваемой на базе устаревших танков Leopard 1. В настоящее время она находится на стадии разработки, её передача украинской армии должна начаться в следующем году. Наряду с ней ВСУ в 2026 году получат комплексы ПВО Skynex. Об этом заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам, Skyranger 35 представляет собой «революционное решение» в создании защиты от БПЛА. Как утверждается, радиус действия системы позволяет обеспечить для войск безопасный коридор протяженностью около 8 км.

Как пояснил Паппергер, новый комплекс может легко поражать БПЛА, независимо от того, примитивный это дрон или «умный»:

Skyranger 35 является переломным моментом в защите от беспилотников.

Rheinmetall впервые показал широкой публике этот комплекс в сентябре прошлого года. Он оснащён пушкой Oerlikon KDG калибра 35 x 228 мм, способной вести огонь боеприпасами с управляемым подрывом. Номинальный темп огня составляет 1000 выстрелов в минуту, ёмкость магазина 252 снаряда.

Источник изображения: topwar.ru

Устанавливаемая на платформу Leopard 1 башня содержит основные элементы немецкой стационарной системы ПВО MANTIS и оборудована 4 антеннами с АФАР S-диапазона, каждая из которых охватывает 90 градусов. На крыше башни расположен радар управления огнем Ku-диапазона и оптико-электронный комплекс.

Башня является необитаемой, в связи с чем для доступа экипажа к машине конструкторы вырезали в платформе Leopard 1 второй люк рядом с люком водителя.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Leopard-1
Компании
Rheinmetall
Проекты
АФАР
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 11:05
  • 8046
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.03 08:59
  • 307
Космонавтика Илона Маска
  • 14.03 05:34
  • 5
Российская САУ 2С19М1-155 может поражать цели на дистанции в 41 км
  • 14.03 02:04
  • 1
Минобороны Чехии подтвердило планы по закупке 24 истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
  • 13.03 22:43
  • 6
Квантовый двигатель: от российского открытия до американского триумфа?
  • 13.03 14:26
  • 8606
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.03 13:22
  • 24
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 13.03 00:38
  • 0
Ответ на "«Соревноваться довольно трудно». ВСУ назвали российский истребитель, с которым не справятся один на один украинские F-16"
  • 12.03 23:07
  • 1
Минпромторг объявил конкурс на проведение ОКР по доработке разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 12.03 17:38
  • 0
Шаг недоброй воли
  • 12.03 16:19
  • 534
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 12.03 15:33
  • 0
Глас эксперта: переговоры в Джидде
  • 12.03 13:22
  • 31
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 12.03 13:17
  • 139
Подстава над Идлибом
  • 12.03 12:48
  • 1
Через "Радар.НФ" ночью поступили 139 сигналов, которые помогли сбить БПЛА