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Военное обозрение

Истребители ожидает «каннибализация»: Британия отказалась передавать ВСУ самолёты Typhoon

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Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время ВСУ получают истребители F-16, передаваемые Нидерландами и Данией, и Mirage 2000-5, поставляемые Францией. Киевский режим надеялся, что к этим странам подключится Британия за счёт отгрузки в общей сложности 30 самолётов Eurofighter Typhoon старейшей модификации Tranche 1 (T1), которые ВВС страны готовятся вывести из эксплуатации, несмотря на то, что эти машины всё ещё сохраняют боевой потенциал.

Как пояснили в Минобороны Британии, военное ведомство неоднократно оценивало преимущества и недостатки, связанные с передачей Украине Typhoon T1:

Но в конечном итоге было решено этого не делать. Дания и Нидерланды объявили, что передадут Украине в дар 61 истребитель F-16, что значительно превышает количество Typhoon T1, находящихся на вооружении королевских ВВС.

Минобороны отказалось от поставки Typhoon T1 в связи с тем, что решило сосредоточить ресурсы на поставках F-16, в частности, участвуя в обучении украинских лётчиков.

Таким образом, в силе остаётся план, принятый британским командованием в декабре 2023 года: все 30 самолётов Typhoon T1 ожидает «каннибализация», то есть все ещё пригодные для использования компоненты будут демонтированы и пойдут в фонд запасных частей для более свежих версий истребителя Typhoon.

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Украина
Франция
Продукция
EF-2000
F-16
Mirage-2000
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