Патрушев заявил об активизации подготовки Балтийского флота

Патрушев: боевая подготовка Балтфлота активизируется по всем параметрам

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Боевая подготовка Балтийского флота активизируется по всем параметрам, он способен эффективно действовать как в акватории Балтики, так и в дальних походах, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Москва не допустит посягательства на свои национальные интересы на Балтике, укрепление военной мощи России в этом регионе - гарант ее суверенитета на этом стратегическом направлении, отметил Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".

"На Балтике у России есть мощный союзник – Балтийский флот. В настоящее время его боевая подготовка активизируется по всем качественным параметрам. Флот способен действовать эффективно как в акватории Балтики, так и на значительном удалении от баз в ходе дальних походов", - подчеркнул помощник главы государства.

По словам Патрушева, совершенствуется выучка Балтфлота в области противодействия подводным диверсионным силам. Проводятся масштабные учения, направленные на повышение уровня готовности к отражению атак с использованием беспилотников и безэкипажных катеров, обороны морских коммуникаций. В ходе учений отрабатывается алгоритм обнаружения, сопровождения и условного уничтожения малоразмерных надводных целей. Продолжается оснащение флота кораблями новых поколений, в том числе малыми ракетными кораблями, несущими на борту морской вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь". Флот пополняется за счет новых фрегатов, корветов, противоминных кораблей, гидрографических судов и катеров. Развивается комплексная инфраструктура базирования сил флота, перечислил помощник президента.