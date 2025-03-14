В зоне СВО начали применять систему мультиспектрального зрения для ночного вождения

По словам представителя АО "НПП" Игоря Потапова, она может применяться в диверсионно-разведывательной деятельности, при доставке боекомплекта, эвакуации, разведке, а также перемещении личного состава

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские специалисты совместно с коллегами из Белоруссии разработали систему мультиспектрального зрения для ночного вождения, изделие может устанавливаться на любой тип транспортного средства и уже применяется в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил официальный представитель АО "НПП" Игорь Потапов.

"Система мультиспектрального зрения уже применяется в зоне СВО и представляет собой кейс с блоком камер, который устанавливается на крыше или капоте транспортного средства. Система может применяться на любом типе транспортного средства - БТР, танк, "Камаз", что угодно. Оператор надевает очки, которые весят всего 130 граммов, и может в прекрасном качестве видеть дорогу при полностью выключенном свете. Также внутри автомобиля находится отдельный монитор, предназначенный для дополнительного контроля со стороны членов экипажа транспортного средства. Система разработана специалистами АО "НПП" совместно с коллегами из конструкторского бюро Республики Беларусь ООО "Центр тактических технологий", - сообщил представитель организации.

По словам Потапова, система показала высокую эффективность в ходе применения в зоне спецоперации и может применяться в диверсионно-разведывательной деятельности, при доставке боекомплекта, эвакуации, разведке, а также перемещении личного состава. "Система никак не выявляется в ходе радиоэлектронной разведки со стороны противника и ничего не излучает. Соответственно, транспортное средство может доехать до какой-либо точки без демаскировки техники", - отметил специалист.