Войти
ТАСС

В зоне СВО начали применять систему мультиспектрального зрения для ночного вождения

403
0
0
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

По словам представителя АО "НПП" Игоря Потапова, она может применяться в диверсионно-разведывательной деятельности, при доставке боекомплекта, эвакуации, разведке, а также перемещении личного состава

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские специалисты совместно с коллегами из Белоруссии разработали систему мультиспектрального зрения для ночного вождения, изделие может устанавливаться на любой тип транспортного средства и уже применяется в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил официальный представитель АО "НПП" Игорь Потапов.

"Система мультиспектрального зрения уже применяется в зоне СВО и представляет собой кейс с блоком камер, который устанавливается на крыше или капоте транспортного средства. Система может применяться на любом типе транспортного средства - БТР, танк, "Камаз", что угодно. Оператор надевает очки, которые весят всего 130 граммов, и может в прекрасном качестве видеть дорогу при полностью выключенном свете. Также внутри автомобиля находится отдельный монитор, предназначенный для дополнительного контроля со стороны членов экипажа транспортного средства. Система разработана специалистами АО "НПП" совместно с коллегами из конструкторского бюро Республики Беларусь ООО "Центр тактических технологий", - сообщил представитель организации.

По словам Потапова, система показала высокую эффективность в ходе применения в зоне спецоперации и может применяться в диверсионно-разведывательной деятельности, при доставке боекомплекта, эвакуации, разведке, а также перемещении личного состава. "Система никак не выявляется в ходе радиоэлектронной разведки со стороны противника и ничего не излучает. Соответственно, транспортное средство может доехать до какой-либо точки без демаскировки техники", - отметил специалист. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 11:05
  • 8046
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.03 08:59
  • 307
Космонавтика Илона Маска
  • 14.03 05:34
  • 5
Российская САУ 2С19М1-155 может поражать цели на дистанции в 41 км
  • 14.03 02:04
  • 1
Минобороны Чехии подтвердило планы по закупке 24 истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
  • 13.03 22:43
  • 6
Квантовый двигатель: от российского открытия до американского триумфа?
  • 13.03 14:26
  • 8606
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.03 13:22
  • 24
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 13.03 00:38
  • 0
Ответ на "«Соревноваться довольно трудно». ВСУ назвали российский истребитель, с которым не справятся один на один украинские F-16"
  • 12.03 23:07
  • 1
Минпромторг объявил конкурс на проведение ОКР по доработке разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 12.03 17:38
  • 0
Шаг недоброй воли
  • 12.03 16:19
  • 534
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 12.03 15:33
  • 0
Глас эксперта: переговоры в Джидде
  • 12.03 13:22
  • 31
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 12.03 13:17
  • 139
Подстава над Идлибом
  • 12.03 12:48
  • 1
Через "Радар.НФ" ночью поступили 139 сигналов, которые помогли сбить БПЛА