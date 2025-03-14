Президент России Владимир Путин посетил пункт управления Курской группировкой

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Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой. Верховный Главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России - первого заместителя Министра обороны Валерия Герасимова.

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В ходе посещения пункта управления Курской группировкой. С начальником Генерального штаба Вооружённых Сил России - первым заместителем Министра обороны Валерием Герасимовым.

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В.Герасимов: Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Подразделения группировки войск "Север" продолжают операцию по уничтожению противника на территории Курской области. Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территории, что составляет более 86 процентов от площади, ранее занятой противником.

За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих - это наиболее подготовленные и высокомобильные, высокомотивированные подразделения вооружённых сил Украины и также формирование иностранных наёмников. Всего уничтожено за это время около 7000 единиц военной техники, из них: 391 танк, 2780 боевых бронированных машин, свыше 1000 артиллерийских орудий и миномётов.

Командование вооружённых сил Украины в осенне-зимней кампании сосредоточило основные усилия именно на Курском направлении. Это подтверждается цифрами. Так, на долю относительно небольшого Курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19 процентов потерь со всей зоны операции - это личного состава - и более 40 процентов потерь в технике. Если посчитать всё за полгода, то 19 процентов - по личному составу, 40 процентов - по технике приходится на это направление.

Киевский режим ставил целью создание в Курской области так называемого стратегического плацдарма для использования потом его в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией. Кроме того, украинское руководство пыталось использовать вылазку на территорию Курской области, чтобы остановить продвижение наших группировок войск и оттянуть наши войска из Донбасса. Данные замыслы противника полностью провалились.

Достигнутые результаты стали возможны благодаря мужественным, самоотверженным и слаженным действиям соединений и частей, а также добровольческих формирований группировки войск "Север", а также эффективному применению авиации Воздушно-космических сил и подразделения беспилотных летательных аппаратов.

Продвижение вдоль государственной границы десантников 76-й и 106-й десантных дивизий, 83-й десантно-штурмовой бригады, морских пехотинцев 810-й бригады морской пехоты совместно с успешными действиями подразделения беспилотных летательных аппаратов "Рубикон" в приграничных районах Курской области и на территории Сумской области Украины в феврале текущего года позволили взять под плотный огневой контроль оставшиеся пути логистики вооружённых сил Украины, лишить противника возможности переброски резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств и создать условия для окончательного разгрома противника.

Наступательные действия 155-й бригады морской пехоты на Никольском направлении замкнули кольцо окружения крупной группировки противника в районе севернее Малой Локни. В последующем действиями 34-й мотострелковой бригады, 22-го мотострелкового полка, подразделений 9-го мотострелкового полка и подразделений других частей Малая Локня и прилегающие к ней населённые пункты были освобождены. Противник понёс большие потери, и отдельные мелкие группы в условиях огневого поражения огнём артиллерии и дронами с нашей стороны начали отход в южном направлении, теряя людей по направлению движения.

Особо хочу отметить героические действия сводного штурмового подразделения добровольческого отряда "Ветераны", а также личного состава, которые входили в этот сводный штурмовой отряд, 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка, отряда специального назначения "Ахмат". Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри неё расстояние около 15 километров и вышли в глубине боевых порядков группировки вооружённых сил Украины. Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свёртыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области.

В результате только за последние пять дней действиями группировки войск "Курск" на всех направлениях освобождено 24 населённых пункта и 259 квадратных километров территории Курской области. Площадь вклинения уменьшилась более чем в 2,5 раза.

В настоящее время операция по уничтожению противника на курской земле продолжается. Группировка вклинения вооружённых сил Украины изолирована, идёт её планомерное уничтожение. На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зону безопасности. Украинские военнослужащие, видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, начали активно сдаваться. Взято в плен 430 боевиков.

Товарищ Верховный Главнокомандующий, таким образом, Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований вооружённых сил Украины на территории Курской области с задачей завершить освобождение территории региона с выходом на государственную границу Российской Федерации в кратчайшие сроки.

Доклад закончен.

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В.Путин: В этой части хотел бы, - Вы уже отметили некоторые подразделения, которые проявили себя наилучшим образом, я слышу практически их каждый день, в последнее время и утром, и вечером, и Вы назвали некоторые, - я всё-таки хочу назвать те, которые у меня на слуху.

Это 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 106-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада и 83-я гвардейская десантно-штурмовая бригада, 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-я гвардейская мотострелковая бригада - в последнее время, в последнюю неделю, наверное, она действовала особенно активно, 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии и уже прозвучавший здесь спецназ "Ахмат", добровольческое формирование "Ветераны", которое отличается особой дерзостью и эффективностью, и всех, кто действовал вместе с ними. Хотел бы поблагодарить и руководство главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу.

Действительно, наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь ещё боевые действия, полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы - об этом тоже нужно подумать.

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Вот на что бы ещё хотел обратить внимание.

Все люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим Вооружённым Силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами. Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, и именно по этим статьям, "терроризм", возбуждено против них уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации.

Сейчас только что Валерий Васильевич упомянул о пленных. Но вот к этим людям мы, безусловно, прежде всего должны относиться как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации. Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно - ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.

И конечно, прошу передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано в последнее время. Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены и территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника.

Текст и фото: kremlin.ru