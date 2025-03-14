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Названо основное преимущество самолета-невидимки B-21 перед B-2

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Фото: U.S. Air Force / Reuters
Фото: U.S. Air Force / Reuters.

TNI: Бомбардировщик-невидимка B-21 ВВС США превзойдет B-2 по дальности полета

Новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider, которые разработали для Военно-воздушных сил (ВВС) США, превзойдет самолет B-2 Spirit по дальности полета. Основное преимущество B-21 назвали в публикации The National Interest (TNI).

«Ожидается, что B-21 будет обладать удивительно большой дальностью полета без дозаправки. Новый бомбардировщик-невидимка, который должен заменить B-2, будет обладать большой дальностью полета благодаря большому запасу топлива, корпусу с малым аэродинамическим сопротивлением и современным двигателям», — пишет издание.

При этом автор подчеркнул, что большой запас топлива потребует долгой дозаправки. Считается, что B-2A требуется около 17 минут, чтобы получить 80 процентов горючего. Соответственно, на дозаправку B-21 потребуется еще больше времени. Во время пополнения запасов топлива стелс-бомбардировщик теряет преимущества малозаметности, поскольку самолет-заправщик хорошо виден на радарах противника.

В мае 2024 года стало известно, что B-2 могут получить 2,3-тонные противобункерные бомбы GBU-72/B. Изделие оснастят комплектом Joint Direct Attack Munition (JDAM), который превращает свободнопадающие бомбы в корректируемые.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
JDAM
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