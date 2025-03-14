Войти
Известия.ru

Страж полета: для аэропортов России разработана система защиты от БПЛА

432
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Она позволит сорвать атаки противника, не нарушая работы радиотехнических средств воздушной гавани

Новая система защиты аэропортов от БПЛА позволит сорвать атаки противника, не мешая работе радиотехнического обеспечения полетов и связи во время взлета и посадки. Ее в первую очередь нужно применять в аэропортах, которые находятся в областях, примыкающих к линии боевого соприкосновения — Ростовской, Воронежской, Белгородской, считают эксперты. Новинка подтвердила свою эффективность на полигонах Минобороны РФ.

Защита аэропортов от БПЛА

Испытания новой системы защиты от беспилотников провели в различных аэропортах Московской области, Сибири и Дальнего Востока. Это дало возможность оценить ее работу в различных климатических условиях и ландшафтах. В результате система подтвердила свои возможности подавлять БПЛА, не влияя на работу самолетов и вертолетов.

— Наша задача — не только защитить объект, но также гарантировать безопасность полетов, — рассказал «Известиям» генеральный директор компании-разработчика ООО «Неоскан» Дмитрий Москалевич. — Любой аэропорт оснащен большим количеством различных средств, которые занимаются радиотехническим обеспечением полетов и авиационной электросвязи (РТОП и АЭС). И они должны продолжать функционировать даже при подавлении радиочастоты БПЛА противника для обеспечения нормальных взлетов-посадок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Источник изображения: iz.ru

Для соблюдения этого условия разработчики провели большую работу совместно с Государственным научно-исследовательским институтом гражданской авиации.

— В итоге мы получили соответствующее заключение от них. После провели испытания системы на полигонах Минобороны России для подтверждения ее эффективности и включения в каталог военно-промышленной комиссии. Сейчас это обязательное условие для данного типа оборудования, — объяснил представитель компании.

Кроме того, Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) дала разрешение на выделение полосы частот под средства подавления компании, отметил Дмитрий Москалевич.

В ходе испытаний было подтверждено отсутствие влияния помехового сигнала на средства РТОП и АЭС. Таким образом, мы получили эффективное решение по решению проблемы безопасности гражданских аэропортов от БПЛА. Немаловажно и то, что система получила все необходимые документы для того, чтобы ее можно было эксплуатировать.

Почему Украина бьет по российским аэропортам

Сейчас одна из приоритетны задач — защита объектов двойной инфраструктуры от ударов беспилотных летательных аппаратов, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Источник изображения: iz.ru

— И если компания смогла разработать универсальную систему подавления для любого типа дронов, то, безусловно, это революционный прорыв, — отметил он.

По мнению эксперта, сейчас любые системы подавления БПЛА востребованы для защиты гражданских, военных и объектов двойной инфраструктуры.

Последняя атака, 11 марта, которую Украина предприняла с участием беспилотников самолетного типа, затронула и такие крупные аэропорты, как Шереметьево, Домодедово и Жуковский, напомнил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Противник атакует их, потому что это не только важные пункты коммуникации, которые занимаются перевозкой наших граждан и грузов, но это еще и место большого скопления людей, — подчеркнул он. — Такая система нужна, особенно в аэропортах, которые находятся в областях, примыкающих к линии боевого соприкосновения — в первую очередь это Ростовская, Воронежская, Белгородская области. Особая опасность появляется на взлете и посадке самолета, потому что там совершить какие-то маневры, увернуться, включить какие-то комплексы защиты невозможно. Поэтому система, которая не влияет на курсо-глиссандные станции, сейчас актуальна и нужна.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Источник изображения: iz.ru

Так как система уже прошла испытания на полигонах Минобороны, думаю, что в скором времени она появится в аэропортах: в первую очередь тех, которые находятся в досягаемости украинских БПЛА, уточнил эксперт.

Спецподразделения для борьбы с БПЛА

Раннее «Известия» писали, что в ВС РФ создаются специальные подразделения для борьбы с БПЛА, которые будут защищать склады, базы хранения и арсеналы. Об этом рассказали источники в военном ведомстве.

Сейчас офицеры противовоздушной обороны занимаются определением количества пунктов наблюдения и огневых точек. А представители материально-технического обеспечения прорабатывают вопросы тылового обеспечения — от постовой формы одежды до специального вооружения для борьбы с дронами, отметили собеседники издания.


Юлия Леонова

Андрей Федоров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 11:05
  • 8046
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.03 08:59
  • 307
Космонавтика Илона Маска
  • 14.03 05:34
  • 5
Российская САУ 2С19М1-155 может поражать цели на дистанции в 41 км
  • 14.03 02:04
  • 1
Минобороны Чехии подтвердило планы по закупке 24 истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
  • 13.03 22:43
  • 6
Квантовый двигатель: от российского открытия до американского триумфа?
  • 13.03 14:26
  • 8606
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.03 13:22
  • 24
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 13.03 00:38
  • 0
Ответ на "«Соревноваться довольно трудно». ВСУ назвали российский истребитель, с которым не справятся один на один украинские F-16"
  • 12.03 23:07
  • 1
Минпромторг объявил конкурс на проведение ОКР по доработке разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 12.03 17:38
  • 0
Шаг недоброй воли
  • 12.03 16:19
  • 534
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 12.03 15:33
  • 0
Глас эксперта: переговоры в Джидде
  • 12.03 13:22
  • 31
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 12.03 13:17
  • 139
Подстава над Идлибом
  • 12.03 12:48
  • 1
Через "Радар.НФ" ночью поступили 139 сигналов, которые помогли сбить БПЛА