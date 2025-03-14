Страж полета: для аэропортов России разработана система защиты от БПЛА

Она позволит сорвать атаки противника, не нарушая работы радиотехнических средств воздушной гавани

Новая система защиты аэропортов от БПЛА позволит сорвать атаки противника, не мешая работе радиотехнического обеспечения полетов и связи во время взлета и посадки. Ее в первую очередь нужно применять в аэропортах, которые находятся в областях, примыкающих к линии боевого соприкосновения — Ростовской, Воронежской, Белгородской, считают эксперты. Новинка подтвердила свою эффективность на полигонах Минобороны РФ.

Защита аэропортов от БПЛА

Испытания новой системы защиты от беспилотников провели в различных аэропортах Московской области, Сибири и Дальнего Востока. Это дало возможность оценить ее работу в различных климатических условиях и ландшафтах. В результате система подтвердила свои возможности подавлять БПЛА, не влияя на работу самолетов и вертолетов.

— Наша задача — не только защитить объект, но также гарантировать безопасность полетов, — рассказал «Известиям» генеральный директор компании-разработчика ООО «Неоскан» Дмитрий Москалевич. — Любой аэропорт оснащен большим количеством различных средств, которые занимаются радиотехническим обеспечением полетов и авиационной электросвязи (РТОП и АЭС). И они должны продолжать функционировать даже при подавлении радиочастоты БПЛА противника для обеспечения нормальных взлетов-посадок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

Для соблюдения этого условия разработчики провели большую работу совместно с Государственным научно-исследовательским институтом гражданской авиации.

— В итоге мы получили соответствующее заключение от них. После провели испытания системы на полигонах Минобороны России для подтверждения ее эффективности и включения в каталог военно-промышленной комиссии. Сейчас это обязательное условие для данного типа оборудования, — объяснил представитель компании.

Кроме того, Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) дала разрешение на выделение полосы частот под средства подавления компании, отметил Дмитрий Москалевич.

В ходе испытаний было подтверждено отсутствие влияния помехового сигнала на средства РТОП и АЭС. Таким образом, мы получили эффективное решение по решению проблемы безопасности гражданских аэропортов от БПЛА. Немаловажно и то, что система получила все необходимые документы для того, чтобы ее можно было эксплуатировать.

Почему Украина бьет по российским аэропортам

Сейчас одна из приоритетны задач — защита объектов двойной инфраструктуры от ударов беспилотных летательных аппаратов, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

— И если компания смогла разработать универсальную систему подавления для любого типа дронов, то, безусловно, это революционный прорыв, — отметил он.

По мнению эксперта, сейчас любые системы подавления БПЛА востребованы для защиты гражданских, военных и объектов двойной инфраструктуры.

Последняя атака, 11 марта, которую Украина предприняла с участием беспилотников самолетного типа, затронула и такие крупные аэропорты, как Шереметьево, Домодедово и Жуковский, напомнил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Противник атакует их, потому что это не только важные пункты коммуникации, которые занимаются перевозкой наших граждан и грузов, но это еще и место большого скопления людей, — подчеркнул он. — Такая система нужна, особенно в аэропортах, которые находятся в областях, примыкающих к линии боевого соприкосновения — в первую очередь это Ростовская, Воронежская, Белгородская области. Особая опасность появляется на взлете и посадке самолета, потому что там совершить какие-то маневры, увернуться, включить какие-то комплексы защиты невозможно. Поэтому система, которая не влияет на курсо-глиссандные станции, сейчас актуальна и нужна.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

Так как система уже прошла испытания на полигонах Минобороны, думаю, что в скором времени она появится в аэропортах: в первую очередь тех, которые находятся в досягаемости украинских БПЛА, уточнил эксперт.

Спецподразделения для борьбы с БПЛА

Раннее «Известия» писали, что в ВС РФ создаются специальные подразделения для борьбы с БПЛА, которые будут защищать склады, базы хранения и арсеналы. Об этом рассказали источники в военном ведомстве.

Сейчас офицеры противовоздушной обороны занимаются определением количества пунктов наблюдения и огневых точек. А представители материально-технического обеспечения прорабатывают вопросы тылового обеспечения — от постовой формы одежды до специального вооружения для борьбы с дронами, отметили собеседники издания.

Юлия Леонова

Андрей Федоров