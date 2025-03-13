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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Шаг недоброй воли

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Источник изображения: belvpo.com

На фоне успехов ВС РФ в зоне СВО и «плановой перегруппировки» ВСУ в Курской области, украинская делегация в ходе переговоров в Джидде заявила, что Киев готов работать по «мирному плану» Трампа. Причем, изгнание украинских формирований с курского плацдарма уже преподносится мировому сообществу как «шаг доброй воли» Киева и готовность к началу «мирных» переговоров с Москвой.

В то же время НАТО, под предлогом защиты своей логистики, в частности, центра подготовки украинских военных, а также маршрутов поставок военных грузов на Украину, продолжает наращивать свои силы в Польше.

Так, немцы планируют к лету дополнительно перебросить в Польшу истребители Eurofighter якобы для патрулирования воздушного пространства страны.

Отметим, что к этому времени в стране уже будет развернут авиационный компонент шведских ВВС. В частности, в ближайшее время ожидается прибытие в Польшу до восьми истребителей JAS-39 Grippen для выполнения миссии НАТО по воздушному патрулированию с апреля по июнь т.г. Кроме того, с мая по август, в рамках миссии по прикрытию логистики НАТО будет переброшено еще восемь шведских истребителей.

Не исключаем, что на фоне подготовки в Европе общественного мнения о вводе т.н. миротворческого контингента на Украину, в Брюсселе осуществляется планирование военной операции под эгидой отдельных стран альянса. Причем, подготовка к ее проведению осуществляется в независимости от результатов переговоров по линии Россия-США. Чему свидетельствует усиление авиационной группировки в Польше, которая и будет прикрывать упомянутое мероприятие.

В конечном итоге, перспективный план «перемирия» рассчитан на то, чтобы при первой же инсинуации обвинить Россию в срыве переговорного процесса, а, следовательно, и в ее «недоговороспособности» и начать реализацию т.н. процесса «мир через силу».

Николай Крылов

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Страны
Польша
Россия
Украина
Продукция
EF-2000
Gripen NG
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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