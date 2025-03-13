Ростех и ведущие вузы страны создали Совет по взаимодействию науки и промышленности

Его участники будут совместно заниматься НИОКР и создавать механизмы по трансферу технологий из научно-образовательных организаций на производство

Ростех стал инициатором создания Совета опорных научно-образовательных организаций, в который наряду с представителями Корпорации вошли ведущие вузы страны — МГУ, МГТУ имени Баумана, МАИ, МФТИ и другие. Цель проекта — объединить усилия науки и производства для создания новых технологических решений в авиастроении, микроэлектронике, энергетическом машиностроении, медицинском приборостроении и других отраслях.

Одна из основных задач Совета — формирование механизмов развития кооперации науки и индустрии. Проект объединяет предприятия Корпорации и ведущие вузы по всей стране. Участники Совета будут совместно проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и создавать механизмы, обеспечивающие трансфер технологий из научно-образовательных организаций в производственную сферу.

На первом расширенном совещании Совета его участники обсудили сотрудничество Госкорпорации Ростех с университетами и создание межвузовского кампуса в Хабаровске. В мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и ректоры ведущих вузов страны.

«Создание Совета опорных научно-образовательных организаций — правильный и значимый шаг, который обеспечивает регулярную обратную связь от университетов. Это особенно важно, поскольку вузы сегодня очень быстро трансформируются», — отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Наука играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности. Число задач, стоящих перед нашими учеными и инженерами, постоянно растет. Среди главных вызовов — нехватка квалифицированных кадров в реальном секторе экономики и недостаточная популярность инженерных специальностей среди молодежи. Кроме того, необходимо преодолеть разрыв между актуальными исследованиями университетов и потребностями промышленности. Поэтому мы объединяем сегодня возможности вузов, университетской науки и промышленности. Основные направления нашего сотрудничества — авиастроение, микроэлектроника, энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, где мы намерены вести совместные исследования и усиливаем подготовку востребованных специалистов», — рассказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

До 2028 года на предприятия Корпорации необходимо будет привлечь 150 тысяч специалистов, в том числе 20 тысяч — инженеров и 130 тысяч — рабочих. Для этих целей Ростех продолжит работать над моделью опережающей подготовки кадров, которая строится по сквозному бесшовному принципу «школа — вуз/ссуз — предприятие». В образовательной системе Корпорации задействованы 92 школы, более 140 вузов, свыше 200 колледжей и 19 Передовых инженерных школ по всей стране.

Еще одно направление работы Корпорации с Минобрнауки России — реализация пилотного проекта по производственной аспирантуре. Программы обучения в аспирантуре будут адаптированы под нужды промышленности, а выпускники смогут работать над инженерными проектами по конкретным задачам производства. В проекте участвуют более 20 высокотехнологичных предприятий Ростеха. Первый набор аспирантов состоится в этом году.

Управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Госкорпорации Ростех Елена Дружинина сообщила, что Совет станет катализатором развития кооперации науки и индустрии: «Помимо взаимодействия с вузами, Совет ориентирован на развитие сотрудничества с инвестиционными фондами. В ближайших планах Совета — масштабирование проекта производственной аспирантуры, а также участие в пилотном проекте по постановке индустриальных госзаданий для вузов. На базе Совета также будут совершенствоваться механизмы кооперации науки и бизнеса, к примеру, в формате научно-производственных объединений».

Примером консолидации университетов с промышленностью может стать Хабаровский край — партнер Госкорпорации Ростех. На Дальнем Востоке создают межвузовский кампус, который объединит вузы для развития приоритетных для края отраслей, таких как самолето- и судостроение, биотехнологии, горнодобывающая и пищевая промышленность.

Как рассказал на заседании Совета губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, хабаровские предприятия планируют работать с МАИ в области проектирования и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, с МГТУ имени Баумана — по роботизированным комплексам, беспилотным наземным системам и станкостроению, с МФТИ — совместно готовить ИТ-специалистов. Разрабатывается проект соглашения о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и МГИМО, в рамках которого появятся совместные научно-практические проекты и программы подготовки кадров для внешнеэкономической деятельности, логистики и международных отношений.

«В настоящий момент потребность организаций Корпорации, расположенных в Хабаровском крае, в привлечении дополнительного персонала составляет 2300 человек, из которых порядка 1800 человек — рабочие кадры, 500 человек — инженерные. Наша задача — совместно с Администрацией края сформировать программы опережающей подготовки кадров, в том числе в рамках реализации целевой подготовки инженеров для авиационной отрасли, а также обучения рабочих в колледжах — партнерах Корпорации. Уверен, что площадка Совета позволит консолидировать усилия всех сторон как для закрытия текущей кадровой потребности, так и в рамках системной работы в данном направлении», — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Николай Волобуев.