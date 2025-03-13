В России создан комплекс мониторинга пожаров с БПЛА

В России создан комплекс по мониторингу пожаров с БПЛА

Российская компания «Геоскан», недавно представившая учебный беспилотник с ИИ, объявила о создании первого в стране комплекса, предназначенного для ведения видеомониторинга пожаров с помощью БПЛА в онлайн-режиме.

Речь идет о беспилотной авиационной системе «Геоскан 801» и ПО от «Формоза-софт», которые были интегрированы в систему «Лесохранитель», отвечающую за дистанционный высокоточный мониторинг возникающих природных пожаров. Данное решение займется видео-, а также тепловизионным наблюдением для оперативной оценки обстановки, обеспечивая службы МЧС и специалистов Рослесхоза всеми необходимыми данными для экстренного реагирования при возникающих ЧС.

В России создан комплекс по мониторингу пожаров с БПЛА

Для обмена информацией с базой «Лесохранителя» используется защищенный протокол, гарантирующий безопасность. Кроме того, имеется возможность импорта задач для работы «Геоскана 801» из базы или же с «флешки» непосредственно на пульт ДУ «Геоскана 801», а полученные снимки легко накладываются на географическую карту района в «Лесохранителе», позволяя анализировать масштабы ЧС и своевременно принимать соответствующие решения. К ближайшему лету многие российские регионы получат комплексы обеспечения пожарной безопасности «Геоскан 801» в общем количестве порядка 1000 единиц, что заметно повысит возможности местных подразделений, занимающихся охраной и защитой лесов по выявлению пожаров и их предотвращению.

Макс Антонов