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Известия.ru

Российские военные рассказали о трудностях при выполнении операции «Труба»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Главной трудностью операции «Труба», в результате которой российским военным удалось внедриться в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у города Суджи Курской области, оказалась крупная дистанция для броска. Об этом 12 марта сообщил «Известиям» командир подразделения связи спецназа «Ахмат» с позывным Тимсо.


«В условиях с малым содержанием кислорода, в условиях с содержанием вредных, отравляющих веществ, скажем, в атмосфере трубы, в условиях, когда ты не можешь встать в полный рост, а только 1,40 м, когда ты в идеальной окружности держишься тоже. Даже если тебе надо кого-то обогнать, это достаточно проблематично, и полная темнота. Эта задача становится в сто крат, в двести крат сложнее, чем обычная прогулка на 15 км», — уточнил он.

По его словам, подразделение должно было нести запасы воды и еды, чтобы выжить. Он отметил, что солдаты шли в неизвестность, не зная, что их ждет в конце. При этом командир подчеркнул, что солдаты смело пошли на ее выполнение, назвав это честью.

По словам корреспондента «Известий» Сергея Прудникова, при входе в трубу тоннель кажется бесконечным, с выключенным фонарем в нем можно ориентироваться исключительно по звуку.

Боец группы Тимсо спецназа «Ахмат» с позывным Фокс поделился, что за первым входом в трубопровод последовали подземные переходы протяженностью 500 м под землей, с разными углублениями от метра до четырех. Он также показал транспорт, на котором осуществлялся привоз всего необходимого — воды, питания, боеприпасов.

При этом военный с позывным Фокс уточнил, что для успешного выполнения операции солдаты оставляли вещи, чтобы было легче передвигаться.

О проведении операции в Курской области по внедрению военных РФ в глубину обороны ВСУ у города Суджи сообщили 10 марта. Для этого военные преодолели около 15 км трубопровода.

В операции участвовали бойцы сводного штурмового отряда, который сформировали из бойцов 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда «Ахмат», добровольцев штурмовой бригады «Ветераны».

Действия штурмовиков поспособствовали прорыву обороны ВСУ и нарушению системы управления обороной украинской армии по всей линии боевого соприкосновения с противником в регионе. Благодаря этому удалось освободить свыше восьми населенных пунктов. В результате бойцы ВС РФ подняли российский флаг у администрации Суджи.

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