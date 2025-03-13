Немецкий автомобильный концерн заявил о готовности производить вооружения на своих заводах

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Генеральный директор немецкого автомобильного концерна Volkswagen (VW) Оливер Блуме заявил о планах начать производство военной техники на своих предприятиях.

В интервью немецкой прессе Блуме отметил, что руководство VW внимательно изучает растущие оборонные потребности ФРГ, в том числе в вопросах, касающихся транспортных средств для нужд бундесвера. Гендиректор немецкого автоконцерна напомнил, что у компании есть опыт производства автотехники для немецкой армии. При этом, по его словам, в настоящее время конкретные планы в этом направлении пока отсутствуют.

У Volkswagen действительно есть довольно богатый опыт производства военно-транспортной техники. Еще в годы Второй мировой войны предприятия концерна обслуживали нужды вермахта, в частности производя многоцелевые автомобили и автомобили-амфибии VW Typ 166 Schwimmwagen. В послевоенные годы автоконцерн производил внедорожники Volkswagen Typ 181 для западногерманской армии. Кроме того, дочерние предприятия Volkswagen производят автомобили для военных нужд.

Годом ранее VW столкнулся с серьезными проблемами, вызванными снижением спроса на свою продукцию, особенно на электромобили, и усилением конкуренции с китайскими компаниями. Финансовые трудности вынудили концерн объявить о масштабной программе сокращения расходов. Руководство немецкого концерна рассматривает различные пути выхода из кризиса, включая передачу части предприятий китайским автопроизводителям.