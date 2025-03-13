Личный кабинет военнослужащего: для чего нужен и как зарегистрироваться

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Личный кабинет военнослужащего или служащего по контракту - платформа для взаимодействия военных с ведомством. Как зарегистрироваться на сайте Министерства обороны РФ: по личному номеру на жетоне или СНИЛС; функционал нового лк и как восстановить доступ или удалить аккаунт, - в материале РИА Новости

Личный кабинет военнослужащего

На официальном сайте Министерства обороны РФ любой военнослужащий может создать свой личный кабинет. В нем размещается информация по выплатам денежного довольствия, необходимые документы и свежие данные. Артем Багдасарян, адвокат коллегии адвокатов "Диктатура Закона", рассказывает о том, для чего нужен личный кабинет военнослужащего и какой функционал в нем заключен.

Для чего нужен

Личный кабинет военнослужащего - это цифровая платформа, созданная для упрощения взаимодействия военных с ведомственными системами. Основные функции:

Доступ к персональным данным (служебная информация, приказы, назначения).

Просмотр финансовых документов (выплаты, надбавки, пенсионные накопления).

Подача электронных заявлений (отпуск, льготы, жилищные вопросы).

Получение актуальных новостей и нормативных документов Минобороны.

Ветеран боевых действий Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Невар

Как работает

Платформа работает через защищенный веб-портал, интегрированный с базами данных военных ведомств. Для обеспечения безопасности используются:

Шифрование данных (протокол HTTPS).

Двухфакторная аутентификация (СМС, электронная подпись).

Регулярное обновление систем защиты от кибератак.

Регистрация

Войти в личный кабинет на сайте Минобороны можно двумя способами: без регистрации, указав свой личный номер (СНИЛС для гражданских) и дату рождения, или зарегистрировавшись и создав свой уникальный пароль.

По словам эксперта, часто регистрация проводится через воинскую часть: данные для входа выдают ответственные лица.

Вход в личный кабинет

Для того, чтобы войти в систему, необходимо указать:

Логин: служебный номер (СНИЛС)

Пароль: устанавливается при регистрации.

Дополнительные меры: код из СМС или токен электронной подписи.

Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования Источник изображения: © РИА Новости

Восстановление доступа

Если пароль утерян, необходимо пройти по одноименной ссылке и ввести адрес электронной почты, указанный при регистрации. На него придет письмо с инструкцией по восстановлению доступа в аккаунт.

В дальнейшем возможно выполнить привязку номера мобильного телефона в

профиле пользователя для восстановления доступа с помощью СМС-сообщения

Мобильное приложение личного кабинета

Официальный сайт Минобороны адаптирован для просмотра со смартфона и имеет мобильную версию.

Как отключить личный кабинет

Для отмены регистрации и удаления личного кабинета военнослужащего необходимо:

Написать рапорт на имя руководителя Единого расчетного центра Минобороны России, указать в нем свои фамилию, имя, отчество; дату рождения; личный номер или СНИЛС (для гражданских служащих); наименование воинской части; телефон.

Подписать рапорт у командира части и поставить гербовую печать.

Отправить отсканированную копию на электронный адрес: erc@mil.ru.

Служба поддержки

“Горячая линия” Военно-социального центра Министерства обороны Российской Федерации: 8 (800) 707-99-99.

На сайте функционирует электронная приемная, через специальную форму любой военнослужащий может отправить обращение.