Личный кабинет военнослужащего: для чего нужен и как зарегистрироваться

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Личный кабинет военнослужащего или служащего по контракту - платформа для взаимодействия военных с ведомством. Как зарегистрироваться на сайте Министерства обороны РФ: по личному номеру на жетоне или СНИЛС; функционал нового лк и как восстановить доступ или удалить аккаунт, - в материале РИА Новости
Личный кабинет военнослужащего
На официальном сайте Министерства обороны РФ любой военнослужащий может создать свой личный кабинет. В нем размещается информация по выплатам денежного довольствия, необходимые документы и свежие данные. Артем Багдасарян, адвокат коллегии адвокатов "Диктатура Закона", рассказывает о том, для чего нужен личный кабинет военнослужащего и какой функционал в нем заключен.
Для чего нужен
Личный кабинет военнослужащего - это цифровая платформа, созданная для упрощения взаимодействия военных с ведомственными системами. Основные функции:
-
Доступ к персональным данным (служебная информация, приказы, назначения).
-
Просмотр финансовых документов (выплаты, надбавки, пенсионные накопления).
-
Подача электронных заявлений (отпуск, льготы, жилищные вопросы).
-
Получение актуальных новостей и нормативных документов Минобороны.
Ветеран боевых действий
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Невар
Как работает
Платформа работает через защищенный веб-портал, интегрированный с базами данных военных ведомств. Для обеспечения безопасности используются:
-
Шифрование данных (протокол HTTPS).
-
Двухфакторная аутентификация (СМС, электронная подпись).
-
Регулярное обновление систем защиты от кибератак.
Регистрация
Войти в личный кабинет на сайте Минобороны можно двумя способами: без регистрации, указав свой личный номер (СНИЛС для гражданских) и дату рождения, или зарегистрировавшись и создав свой уникальный пароль.
По словам эксперта, часто регистрация проводится через воинскую часть: данные для входа выдают ответственные лица.
Вход в личный кабинет
Для того, чтобы войти в систему, необходимо указать:
-
Логин: служебный номер (СНИЛС)
-
Пароль: устанавливается при регистрации.
-
Дополнительные меры: код из СМС или токен электронной подписи.
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования
Источник изображения: © РИА Новости
Восстановление доступа
Если пароль утерян, необходимо пройти по одноименной ссылке и ввести адрес электронной почты, указанный при регистрации. На него придет письмо с инструкцией по восстановлению доступа в аккаунт.
В дальнейшем возможно выполнить привязку номера мобильного телефона в
профиле пользователя для восстановления доступа с помощью СМС-сообщения
Мобильное приложение личного кабинета
Официальный сайт Минобороны адаптирован для просмотра со смартфона и имеет мобильную версию.
Как отключить личный кабинет
Для отмены регистрации и удаления личного кабинета военнослужащего необходимо:
-
Написать рапорт на имя руководителя Единого расчетного центра Минобороны России, указать в нем свои фамилию, имя, отчество; дату рождения; личный номер или СНИЛС (для гражданских служащих); наименование воинской части; телефон.
-
Подписать рапорт у командира части и поставить гербовую печать.
-
Отправить отсканированную копию на электронный адрес: erc@mil.ru.
Служба поддержки
“Горячая линия” Военно-социального центра Министерства обороны Российской Федерации: 8 (800) 707-99-99.
На сайте функционирует электронная приемная, через специальную форму любой военнослужащий может отправить обращение.