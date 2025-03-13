В Красноярске разработают тяжелую платформу-носитель дронов

Тяжелый БПЛА может использоваться в зоне специальной военной операции как носитель FPV-дронов, отметил генеральный директор компании "РуАвиа" Виктор Суровцев

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Тяжелую транспортную беспилотную платформу, которая может быть носителем FPV-дронов и использоваться в зоне специальной военной операции, разработают в Красноярске. Об этом "круглом столе" регионального отделения Народного фронта сообщил генеральный директор компании "РуАвиа" Виктор Суровцев.

"Мы ставили целью организовать в Красноярске проектирование и изготовление тяжелой транспортной беспилотной платформы самолетного типа с двигателями внутреннего сгорания <…> На сегодняшний день мы заканчиваем разработку конструкторской документации на эту тяжелую транспортную платформу, которая, как мы считаем, будет решать различные задачи", - сообщил Суровцев.

По его словам, тяжелый БПЛА может использоваться и в зоне специальной военной операции, как носитель FPV-дронов. Он отметил, что уровень локализации производства должен быть не менее 80%. Как пояснил ТАСС Суровцев, в сентябре этого года планируется выпуск и испытания прототипа опытного образца.