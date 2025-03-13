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В США рассказали о «тихом гиганте» ГРУ

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Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com.

TNI: Российский самолет-разведчик Ту-214Р способен находить объекты под землей

Самолет-разведчик Ту-214Р, который заказывало Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России, дает российским войскам уникальные преимущества. О возможностях «тихого гиганта» рассказал обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Он отметил, что Россия эксплуатирует три самолета Ту-214Р, которые считаются одними из самых современных изделий этого типа. По словам автора, успешное применение самолета в Сирии и на Украине продемонстрировало способность России вести эффективное наблюдение за противником.

Самолет получил комплекс МРК-411 с несколькими радиолокационными станциями (РЛС) и комплекс оптической разведки «Фракция». Дальность РЛС в активном режиме оценивают в 250 километров. «Поистине выдающейся возможностью является георадар, который способен находить объекты, спрятанные под землей, под снегом или даже под листвой, что идеально подходит для обнаружения замаскированных военных объектов, принадлежащих противнику», — пишет издание.

В марте 2024 года военный корреспондент Влад Шлепченко допустил, что альтернативой самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50 могут стать усовершенствованные версии Ан-12 или Ту-154 с РЛС «Ирбис».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Украина
Продукция
А-50 ДЛРО
Ан-12
Ту-154
Ту-214
Компании
ГРУ
Минoбороны РФ
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