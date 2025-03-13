Премьер-министр Тайваня отреагировал на требование Трампа поднять военный бюджет до 10 процентов ВВП

Источник изображения: topwar.ru
Глава тайваньского правительства Чжо Жунтай ответил на вопрос оппозиционного депутата о том, может ли остров увеличить расходы на оборону до 10 процентов внутреннего валового продукта, или до 79 миллиардов американских долларов. По его мнению, это невозможно.
Об этом сообщает агентство AFP.
- заявил Чжо Жунтай.
Так премьер-министр Тайваня отреагировал на требование президента США Дональда Трампа поднять военный бюджет до 10 процентов ВВП, которое американский лидер озвучивал еще в ходе своей предвыборной кампании.
По оценкам тайваньского правительства, валовый внутренний продукт Китайской Республики (официальное самоназвание острова) составит около 27 триллионов новых тайваньских долларов, или 815 миллиардов американских. Но в январе парламент, контролируемый оппозицией, сократил общий правительственный бюджет с 3,1 до 2,9 триллиона тайваньских долларов, что соответствует 88 миллиардам долларов США.
Чжо Жунтай призвал оппозиционных депутатов отменить свое решение, но они отказались идти ему навстречу. Премьеру пришлось сокращать бюджетные расходы, в числе которых оказались и военные.
Источник изображения: topwar.ru
Важнейшим союзником самоуправляемого острова и крупнейшим поставщиком оружия для него являются Соединенные Штаты. Пекин считает его частью КНР и последовательно выступает за воссоединение Тайваня с материковым Китаем.