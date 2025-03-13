Войти
Военное обозрение

Премьер-министр Тайваня отреагировал на требование Трампа поднять военный бюджет до 10 процентов ВВП

206
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Глава тайваньского правительства Чжо Жунтай ответил на вопрос оппозиционного депутата о том, может ли остров увеличить расходы на оборону до 10 процентов внутреннего валового продукта, или до 79 миллиардов американских долларов. По его мнению, это невозможно.

Об этом сообщает агентство AFP.

Это невозможно, учитывая наши текущие бюджетные возможности

- заявил Чжо Жунтай.

Так премьер-министр Тайваня отреагировал на требование президента США Дональда Трампа поднять военный бюджет до 10 процентов ВВП, которое американский лидер озвучивал еще в ходе своей предвыборной кампании.

По оценкам тайваньского правительства, валовый внутренний продукт Китайской Республики (официальное самоназвание острова) составит около 27 триллионов новых тайваньских долларов, или 815 миллиардов американских. Но в январе парламент, контролируемый оппозицией, сократил общий правительственный бюджет с 3,1 до 2,9 триллиона тайваньских долларов, что соответствует 88 миллиардам долларов США.

Чжо Жунтай призвал оппозиционных депутатов отменить свое решение, но они отказались идти ему навстречу. Премьеру пришлось сокращать бюджетные расходы, в числе которых оказались и военные.

Источник изображения: topwar.ru

Важнейшим союзником самоуправляемого острова и крупнейшим поставщиком оружия для него являются Соединенные Штаты. Пекин считает его частью КНР и последовательно выступает за воссоединение Тайваня с материковым Китаем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.03 02:33
  • 8036
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.03 02:01
  • 23
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 13.03 00:53
  • 5
Квантовый двигатель: от российского открытия до американского триумфа?
  • 13.03 00:38
  • 0
Ответ на "«Соревноваться довольно трудно». ВСУ назвали российский истребитель, с которым не справятся один на один украинские F-16"
  • 12.03 23:07
  • 1
Минпромторг объявил конкурс на проведение ОКР по доработке разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 12.03 17:38
  • 0
Шаг недоброй воли
  • 12.03 16:19
  • 534
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 12.03 15:33
  • 0
Глас эксперта: переговоры в Джидде
  • 12.03 13:22
  • 31
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 12.03 13:17
  • 139
Подстава над Идлибом
  • 12.03 12:48
  • 1
Через "Радар.НФ" ночью поступили 139 сигналов, которые помогли сбить БПЛА
  • 12.03 12:18
  • 1
В МФТИ работают над уникальными двигателями для спутников класса CubeSat
  • 12.03 11:33
  • 2
До конца 2025 года турецкий флот вооружится новыми безэкипажными боевыми катерами
  • 12.03 03:00
  • 8605
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.03 01:52
  • 1
Китай отберет опытных тайконавтов для высадки на Луну