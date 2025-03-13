Премьер-министр Тайваня отреагировал на требование Трампа поднять военный бюджет до 10 процентов ВВП

Источник изображения: topwar.ru

Глава тайваньского правительства Чжо Жунтай ответил на вопрос оппозиционного депутата о том, может ли остров увеличить расходы на оборону до 10 процентов внутреннего валового продукта, или до 79 миллиардов американских долларов. По его мнению, это невозможно.

Об этом сообщает агентство AFP.

Это невозможно, учитывая наши текущие бюджетные возможности

- заявил Чжо Жунтай.

Так премьер-министр Тайваня отреагировал на требование президента США Дональда Трампа поднять военный бюджет до 10 процентов ВВП, которое американский лидер озвучивал еще в ходе своей предвыборной кампании.

По оценкам тайваньского правительства, валовый внутренний продукт Китайской Республики (официальное самоназвание острова) составит около 27 триллионов новых тайваньских долларов, или 815 миллиардов американских. Но в январе парламент, контролируемый оппозицией, сократил общий правительственный бюджет с 3,1 до 2,9 триллиона тайваньских долларов, что соответствует 88 миллиардам долларов США.

Чжо Жунтай призвал оппозиционных депутатов отменить свое решение, но они отказались идти ему навстречу. Премьеру пришлось сокращать бюджетные расходы, в числе которых оказались и военные.

Источник изображения: topwar.ru

Важнейшим союзником самоуправляемого острова и крупнейшим поставщиком оружия для него являются Соединенные Штаты. Пекин считает его частью КНР и последовательно выступает за воссоединение Тайваня с материковым Китаем.