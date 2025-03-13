В зоне СВО апробировали фрагментирующиеся патроны для автоматов Калашникова

Как сообщил официальный представитель АО "НПП" Игорь Потапов, в ходе испытаний достигнуты приемлемые дальность и кучность

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Фрагментирующиеся в воздухе патроны для автоматов Калашникова, предназначенные для борьбы с беспилотниками, протестированы в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель АО "НПП" Игорь Потапов.

"На одном из полигонов в зоне спецоперации проведены испытания фрагментирующихся в воздухе патронов под автоматы Калашникова. Дальность, кучность достигнуты приемлемые - на расстоянии в 100 метров мы достигли облака рассеивания практически 25 см. Данный показатель говорит об эффективности изделия", - заявил Потапов.

В АО "НПП" также рассказали, что патроны пройдут серию дополнительных испытаний для подтверждения характеристик. "Патроны отличаются универсальностью, унифицированы под оружие, которое есть у каждого бойца. Это очень хорошо, поскольку аналогичные изделия делаются под различные калибры, которые есть не у всех, соответственно, использовать их достаточно сложно. В ближайшем будущем изделие будет проходить дальнейшие этапы испытаний для подтверждения заявленных характеристик", - отметил Потапов.

Ранее в организации сообщали, что новый антидроновый патрон будет подходить под все имеющиеся автоматы Калашникова на основе патрона калибром 5.45 мм.