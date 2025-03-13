Войти
Flotprom

Токио запросил у Вашингтона оборудование для ускорения разработки гиперзвукового оружия

207
0
0

На этой неделе Госдепартамент США уведомил Конгресс о возможной продаже Японии военной продукции на сумму 200 млн долларов для поддержки программы разработки противокорабельной ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком Hyper Velocity Gliding Projectile (HVGP).

"Правительство Японии обратилось с просьбой о поставке оборудования и услуг в поддержку своего собственного потенциала по созданию гиперзвуковых боеприпасов HVGP. Запрошенная техника необходима для подготовки к испытаниям", – цитирует USNI News заявление Агентства по безопасности и сотрудничеству в области обороны.

Испытание прототипа противокорабельной ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком HVGP, Япония

Japan’s Acquisition, Technology & Logistics Agency (ATLA)


Подробности о том, какое именно оборудование собираются поставить Токио, не раскрываются.

"Одобренная продажа улучшит способности Японии противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечивая оборону отдаленных островов. У Японии не возникнет никаких трудностей с внедрением этого оборудования и услуг в свои вооруженные силы", – заявили также в Агентстве.

Токио начал работу над Hyper Velocity Gliding Projectile в конце 2010-х годов на фоне растущих опасений по поводу защиты своих отдаленных островов, особенно тех, что находятся в Восточно-Китайском море, вдоль цепи Рюкю. Поставка нового боеприпаса запланирована на 2026 год.

Китайские силы нередко отправляли патрули к отдаленной цепи японских островов. Опасения Токио также связаны с китайскими намерениями в отношении Тайваня, которые могут привести к тому, что японские юго-западные острова станут объектом нападения из-за их стратегической важности.

USNI News отмечает, что ВМС Японии наращивают свои ударные возможности. Так, в прошлом году Токио заказал у Вашингтона 400 крылатых ракет "Томагавк". Разрабатывается улучшенная версия собственной противокорабельной ракеты "Тип-12" с возможностью запуска с подводной лодки.

Согласно данным Naval News, Япония планирует создать два варианта гиперзвукового боеприпаса HVGP. Первая версия Block 1 предназначена для обучения военнослужащих. Модификация Block 2 включает головку самонаведения, которая позволит гиперзвуковому блоку поражать надводные и наземные цели на расстоянии до 2000 км, а будущий боеприпас Block 2B должен получить увеличенную дальность до 2900 км.

В прошлом году опытный образец японского HVGP на испытаниях в Калифорнии пролетел 920 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Япония
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.03 02:33
  • 8036
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.03 02:01
  • 23
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 13.03 00:53
  • 5
Квантовый двигатель: от российского открытия до американского триумфа?
  • 13.03 00:38
  • 0
Ответ на "«Соревноваться довольно трудно». ВСУ назвали российский истребитель, с которым не справятся один на один украинские F-16"
  • 12.03 23:07
  • 1
Минпромторг объявил конкурс на проведение ОКР по доработке разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 12.03 17:38
  • 0
Шаг недоброй воли
  • 12.03 16:19
  • 534
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 12.03 15:33
  • 0
Глас эксперта: переговоры в Джидде
  • 12.03 13:22
  • 31
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 12.03 13:17
  • 139
Подстава над Идлибом
  • 12.03 12:48
  • 1
Через "Радар.НФ" ночью поступили 139 сигналов, которые помогли сбить БПЛА
  • 12.03 12:18
  • 1
В МФТИ работают над уникальными двигателями для спутников класса CubeSat
  • 12.03 11:33
  • 2
До конца 2025 года турецкий флот вооружится новыми безэкипажными боевыми катерами
  • 12.03 03:00
  • 8605
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.03 01:52
  • 1
Китай отберет опытных тайконавтов для высадки на Луну