Токио запросил у Вашингтона оборудование для ускорения разработки гиперзвукового оружия

На этой неделе Госдепартамент США уведомил Конгресс о возможной продаже Японии военной продукции на сумму 200 млн долларов для поддержки программы разработки противокорабельной ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком Hyper Velocity Gliding Projectile (HVGP).

"Правительство Японии обратилось с просьбой о поставке оборудования и услуг в поддержку своего собственного потенциала по созданию гиперзвуковых боеприпасов HVGP. Запрошенная техника необходима для подготовки к испытаниям", – цитирует USNI News заявление Агентства по безопасности и сотрудничеству в области обороны.

Испытание прототипа противокорабельной ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком HVGP, Япония Japan’s Acquisition, Technology & Logistics Agency (ATLA)

Подробности о том, какое именно оборудование собираются поставить Токио, не раскрываются.

"Одобренная продажа улучшит способности Японии противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечивая оборону отдаленных островов. У Японии не возникнет никаких трудностей с внедрением этого оборудования и услуг в свои вооруженные силы", – заявили также в Агентстве.

Токио начал работу над Hyper Velocity Gliding Projectile в конце 2010-х годов на фоне растущих опасений по поводу защиты своих отдаленных островов, особенно тех, что находятся в Восточно-Китайском море, вдоль цепи Рюкю. Поставка нового боеприпаса запланирована на 2026 год.

Китайские силы нередко отправляли патрули к отдаленной цепи японских островов. Опасения Токио также связаны с китайскими намерениями в отношении Тайваня, которые могут привести к тому, что японские юго-западные острова станут объектом нападения из-за их стратегической важности.

USNI News отмечает, что ВМС Японии наращивают свои ударные возможности. Так, в прошлом году Токио заказал у Вашингтона 400 крылатых ракет "Томагавк". Разрабатывается улучшенная версия собственной противокорабельной ракеты "Тип-12" с возможностью запуска с подводной лодки.

Согласно данным Naval News, Япония планирует создать два варианта гиперзвукового боеприпаса HVGP. Первая версия Block 1 предназначена для обучения военнослужащих. Модификация Block 2 включает головку самонаведения, которая позволит гиперзвуковому блоку поражать надводные и наземные цели на расстоянии до 2000 км, а будущий боеприпас Block 2B должен получить увеличенную дальность до 2900 км.

В прошлом году опытный образец японского HVGP на испытаниях в Калифорнии пролетел 920 км.