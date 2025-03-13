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Военное обозрение

RT: власти ФРГ пополняют ряды ВСУ за счёт вербовки беженцев из Афганистана

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Источник изображения: topwar.ru

О том, что в рядах войск киевского режима воюет огромное количество наёмников, говорилось уже неоднократно. Российские бойцы ранее сообщали, что против них сражаются даже исламисты из террористических организаций, которые ранее участвовали в боях на Ближнем Востоке.

В то же время сообщается, что целенаправленной вербовкой наёмников для участия в боях на стороне ВСУ непосредственно занимаются некоторые европейские страны. Более того, многие «солдаты удачи» присоединяются к украинским боевикам не по доброй воле.

Так, согласно информации, опубликованной RT со ссылкой на собственный источник, власти ФРГ пополняют ряды ВСУ за счёт вербовки беженцев из Афганистана.

В материале говорится, что примерно 2,3 тысячам беженцев, которых немецкие правоохранители задержали по уголовным статьям, предлагают вступать в «Интернациональный легион» теробороны Украины. В противном случае им грозит депортация обратно на родину.

Авторы статьи подчёркивают, что среди немецких экспертов есть ярые противники подобной «помощи» Киеву. По мнению последних, в программу ускоренной военной подготовки НАТО перед отправкой на Украину могут попасть представители радикальных исламистских течений.

В итоге эти люди научатся обращаться с оружием и взрывчатыми веществами, получат боевой опыт в украинском конфликте, а затем вернутся обратно в Германию, что станет огромной угрозой для страны и её граждан.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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