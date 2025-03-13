Командование ВВС Таиланда оценивает закупку транспортов-заправщиков A-330 MRTT

ЦАМТО, 12 марта. Командование ВВС Таиланда проводит оценку закупки многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) компании Airbus в рамках реализации планов замены самолета A340-500.

Как говорится в "Белой книге ВВС Таиланда 2024", закупку планируется осуществить в соответствии с программой замены самолетов для перевозки VIP-персон в течение 2025-2028 ф.г. Планируется, что A-330 MRTT станет первым воздушным топливозаправщиком в составе ВВС Таиланда, а также будет использоваться для перевозки войск и грузов, медицинской и гуманитарной эвакуации. Ожидается, что процедура приобретения будет завершена к концу 2025 года. Поставки предварительно планируются на период с 2028 по 2029 гг.

Планы ВВС Таиланда были раскрыты в ходе состоявшегося 7-8 марта 2025 года в Бангкоке авиашоу, посвященного 88-й годовщине образования ВВС Таиланда. На этом мероприятии ВВС Сингапура продемонстрировали один из приобретенных A-330-200 MRTT.

Накануне празднования очередной годовщины командующий ВВС Таиланда заявил о наличии планов покупки самолетов-заправщиков для увеличения дальности применения авиации. В Белой книге закупка заправщиков прямо не упоминаются, а ближайшим проектом в данном направлении является замена A340. В презентации командующего был изображен самолет для перевозки VIP-персон с возможностью дозаправки в воздухе.

Согласно планам на 2025 ф.г., бюджет проекта составляет 12,14 млрд. бат (359,3 млн. долл.). Данная сумма включает самолет, сопутствующее оборудование, запасные части, системы поддержки и обучения и т.д. ВВС Таиланда уже пытались приобрести пассажирский самолет в рамках проекта, бюджет которого составлял 8,7 млрд. бат. Увеличенный бюджет был одобрен парламентом в прошлом году.

Как сообщает GBP Aerospace & Defence, ранее командование ВВС Таиланда выступало против приобретения дополнительных самолетов для VIP-персон, ссылаясь на чрезмерные расходы. Таиланд уже эксплуатирует крупнейший в регионе парк VIP-самолетов, стоимость которого оценивается в десятки миллиардов бат. Покупка еще одного широкофюзеляжного лайнера экономически не оправдана, поскольку зарубежные поездки можно организовать с помощью коммерческих чартеров авиакомпаний. При этом сообщалось о возможности закупки многоцелевой платформы, такой как A-330 MRTT, обеспечивающей перевозку людей и грузов и дозаправку в воздухе. Подобный подход был принят такими странами, как Великобритания, которая использует A-330 MRTT для государственных перевозок с целью сокращения расходы. A-330 MRTT оснащен подкрыльевыми и штанговой системами дозаправки, что позволяет дозаправлять в воздухе как истребители F-16, так и "Грипен".