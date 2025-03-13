Airbus Helicopters представила новый вертолёт Н140

Компания Airbus Helicopters группы Airbus 11 марта 2025 года представила новый легкий двухдвигательный вертолёт трехтонного класса Н140. Официальная презентация Н140 была произведена на крупнейшей в мире выставке вертолётной индустрии VERTICON 2025 в Далласе в США.

Официальное презентационное изображение нового вертолёта Airbus Helicopters Н140 (с) Airbus Helicopters

Начало поставок Н140 запланировано на 2028 год и вертолёт позиционируется в первую очередь для медицинских служб. Конструктивно Н140 является развитием конструкции вертолёта Н135 и первоначально на этапе разработки обозначался как Н135Т4. Летные испытания первого и пока единственного прототипа Н135Т4 (немецкая регистрация D-HEEY) были начаты на предприятии Airbus Helicopters в Донауверте в Германии в июне 2023 года. Вертолет Н140 отличается от Н135 увеличенным объемом кабины (на 20% - до 6,1 куб м), более высокой крейсерской скоростью и улучшенными летными характеристиками, а также, как заявляется, будет иметь эксплуатационные расходы, сопоставимые с вертолётами меньшего класса. Н140 имеет новую цельнокомпозитную конструкцию хвостовой балки, в том числе приподнятой по высоте (для облегчения доступа к задней двери при использовании носилок), и хвостового оперения с верхним Т-образным расположением стабилизатора.

Н140 оснащается двумя новыми турбовальными двигателями Safran Arrius 2E мощностью по 700 л.с., оснащенными двухканальной FADEC и имеющими улучшенную экономичность. Пятилопастный несущий винт заимствован от вертолета Н145. Хвостовой 10-лопастный винт выполнен по схеме "фенестрон".

Максимальный взлетный вес H140 составляет 3175 кг, что выше 2980 кг у H135, что очень близко к 7000-фунтовому пределу сертификационного веса для FAA Part 27 и стандартов CS-27 Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) для винтокрылых машин нормальной категории. Вес пустого Н140 не раскрывается. В пассажирском варианте Н140 способен вмещать шесть пассажиров.

Ожидается, что второй прототип Н140 начнет летные испытания во второй половине 2025 года, а еще два прототипа, включая четвертый прототип, соответствующий стандарту серийного производства, должны быть построены в 2026 году. Выход на рынок ожидается сначала в секторе экстренной медицинской помощи, в то время как корпоративная VIP-версия, которую будет продавать Airbus Corporate Helicopters, должна быть доступна к концу десятилетия. Окончательная сборка серийных H140 будет осуществляться вместе с вертолётами H135 и H145 на предприятии Airbus Helicopters в Донауверте.

Сразу после презентации вертолёта Н140 на выставке VERTICON 2025 Airbus Helicopters сообщила о получении контрактов и опционов на 64 единицы этого типа, из них на 54 - от американских операторов (в том числе на 36, из них 12 в твердом контрате и 24 в опционе - от компании Metro Aviation).

Первый летный опытный образец вертолета Airbus Helicopters Н140 (Н135Т4, немецкая регистрация D-HEEY) (с) Airbus Helicopters

(с) Airbus Helicopters