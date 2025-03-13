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ТАСС

"Калашников" существенно нарастит выпуск обновленных дронов-камикадзе "Куб"

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© Георгий Султанов/ ТАСС
© Георгий Султанов/ ТАСС.
Источник изображения: © Георгий Султанов/ ТАСС

В компании напомнили, что в 2024 году объемы производства УББ увеличились в 10 раз

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Концерн "Калашников" в этом году существенно нарастит выпуск обновленных дронов-камикадзе "Куб" с увеличенным боевым могуществом. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"АО "Концерн "Калашников" существенно увеличивает в 2025 году выпуск управляемых барражирующих боеприпасов (УББ) "Куб" повышенного могущества. Стоит напомнить, что в 2024 году объемы производства УББ увеличились в 10 раз. В том же году "Калашников" заключил первый контракт на поставку управляемых боеприпасов "Куб-Э" за рубеж", - сообщили там.

Управляемые барражирующие боеприпасы "Куб" производства концерна "Калашников", предназначенные для поражения бронетехники и живой силы противника, хорошо зарекомендовали себя в ходе СВО. В конце 2023 года впервые сообщалось о начале отгрузки в войска модернизированных беспилотников "Куб" с боевой частью повышенного могущества. 

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