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Flotprom

В Бразилии построят восемь патрульных кораблей нового типа

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Центр проектирования военно-морских систем ВМС Бразилии (CPSN) передал проектную документацию патрульного корабля класса NPa500MB госкомпании Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGERPON), отвечающей за реализацию военно-морских проектов.

Как уточняет Navy Recognition, планы командования ВМС Бразилии предполагают постройку восьми таких патрульных кораблей со значительным использованием компонентов местного производства. Корабли предназначены для наблюдения и защиты исключительной экономической зоны (ИЭЗ), поисково-спасательных операций и борьбы с незаконной деятельностью (например, с незаконным выловом рыбы).

Патрульный корабль класса NPa500MB, Бразилия

EMGERPON


В августе 2023 года проект кораблей класса NPa500MB обозначили как национальную приоритетную программу. Компания EMGERPON также намерена продавать NPa500MB союзным странам в Южной Америке, Африке и Азии.

Серию построят на бразильских верфях. Начальный бюджет производства головного патрульного корабля оценили в 250 млн реалов (приблизительно 42,5 млн долларов США). Планируется, что общая стоимость восьми OPV составит 2,8 млрд реалов (476 млн долларов США).

Корабли проекта NPa500MB вооружат 40-мм пушкой Bofors и двумя 20-мм арткомплексами Oerlikon GAM-B01. Система боевого управления объединит навигационные и поисковые радары, комплект оптоэлектронных датчиков и спутниковую связь X-диапазона (сантиметровые длины волн, от 8 до 12 ГГц).

Полное водоизмещение новых патрульных кораблей составит 564 тонны, длина корпуса – 58,9 метра, ширина – 9 метров, максимальная осадка – 2,5 метра. Пропульсивная система состоит из двух дизельных двигателей, приводящих в движение два валопровода. Максимальная скорость – 21,7 узла. Дальность плавания – 3000 морских миль на экономичной скорости 13 узлов. Автономность – 20 дней.

Одобренная программа NPa500MB включает также постройку трех дополнительных кораблей, специально сконфигурированных для противоминных операций. График производства предполагает, что их поставят ближе ко второй половине 2030-х годов.

Цель программы – повысить возможности бразильского флота и обеспечить участие в международных инициативах по безопасности.

В настоящее время ВМС Бразилии эксплуатируют 22 патрульных корабля различного типа, начиная от класса "Амазонас" с водоизмещением 2200 тонн и заканчивая классом "Гражау" с водоизмещением 200 тонн.

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Бразилия
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