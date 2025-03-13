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В Китае заметили аналог российской «Ракушки» с защитой от дронов

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Фото: @FaySue6 / X
Фото: @FaySue6 / X.

В Китае заметили новую БМД с комплексом защиты от дронов и ракет

Новую боевую машину десанта (БМД) армии Китая с комплексом активной защиты (КАЗ), который может сбивать дроны и ракеты, заметили во время перевозки. На соответствующие снимки обратила внимание «Российская газета».

Гусеничную машину сфотографировали во время перевозки на прицепе. Боевой модуль БМД укрыли брезентовой накидкой. Небольшие размеры конструкции могут говорить об использовании крупнокалиберного пулемета вместо пушки.

В публикации предположили, что очевидцы заметили авиадесантный бронетранспортер (БТР), созданный на базе БМД. Машину можно считать аналогом российского БТР-МДМ «Ракушка».

В передней части корпуса разместили подвижные пусковые установки КАЗ с защитными боеприпасами, которые уничтожают подлетающие цели. На углах корпуса установлены радары для обнаружения дронов, противотанковых ракет и гранат.

В феврале представитель концерна «Уралвагонзавод» сообщил, что российские танки Т-90М и Т-72Б3М оснащают комплексами активной защиты «Арена-М».

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
БТР-МДМ Ракушка-М
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
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