Волна уходов со службы довела немецкие войска до "критической точки" (Financial Times, Великобритания)

FT: немецкие войска оказались на грани – молодежь не хочет в них служить

Численность бундесвера тает — несмотря на обещание Берлина делать больше для европейской обороны, пишет FT. Немцы не хотят служить в армии из-за плохих условий материального обеспечения и проживания. И ситуация не улучшается годами.

Лаура Питель (Laura Pitel)

Каждый четвертый новобранец вооруженных сил Германии бросает службу в течение шести месяцев после вступления в армию, согласно данным национального военного наблюдательного органа, который предупредил, что нехватка персонала доводит войска “докритической точки”.

Комиссар по вооруженным силам немецкого парламента Эва Хёгль заявила, что, несмотря на некоторые успехи в наборе, из-за текучки и плохих показателей продления службы вооруженные силы так и не приблизились к достижению своей цели — довести численность личного состава до 203 тысяч к 2031 году.

Более того, общая численность даже немного сократилась до чуть более 181 тысячи человек. Это произошло вопреки обещаниям Германии сделать больше для укрепления обороны Европы на фоне потенциального отступления США с континента.

“Бундесвер сокращается и стареет”, — констатировала Хёгль, представляя свой ежегодный доклад. Она отметила, что средний возраст военнослужащих вырос до 34 лет — с 33,1 года в 2021 году. “Эту динамику необходимо остановить и переломить как можно скорее”, — заявила она.

Она добавила: “Я сказала, что нашим войскам брошен вызов, а они очень перегружены. Я бы даже сказала, что они на грани. Если посмотреть, где именно нужен наш Бундесвер — для национальной обороны, обороны альянса [НАТО], урегулирования международных кризисов — это серьезные трудности. А мы действительно достигли критической точки”.

Предупреждение Хёгль прозвучало на этапе, когда Европа пытается осмыслить решение президента США Дональда Трампа прекратить поддержку Украины, и на фоне перспективы, что Вашингтон отступится от своих послевоенных гарантий безопасности перед континентом.

На фоне встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии о перспективах урегулирования конфликта Хёгль заявила, что говорить об отправке войск для обеспечения прекращения огня между Киевом и Москвой “преждевременно”.

Отметив, что крупнейшая и богатейшая страна Европы непременно пожелает взять на себя некоторую ответственность, она подчеркнула, что политикам предстоит задуматься над тем, что Бундесверу по-прежнему по плечу, а что “больше невозможно”.

Хёгль сказала, что, несмотря на тревожную картину с личным составом, вооруженные силы Германии добились значительного прогресса за последние несколько лет после многих лет недоинвестирования.

Она осыпала похвалами своего однопартийца и популярного министра обороны Бориса Писториуса за проделанную работу на ниве реформ. Она подчеркнула, что после бесконечных задержек некоторые моменты наконец-то улучшаются благодаря объявленному уходящим канцлером Олафом Шольцем в 2022 году “переломному моменту” в сфере безопасности и обороны Германии и решению открыть фонд в размере 100 миллиардов евро на нужды вооруженных сил. Победитель состоявшихся в прошлом месяце федеральных выборов Фридрих Мерц на прошлой неделе объявил, что намерен разрешить неограниченные займы для финансирования повышенных расходов на оборону ради продолжения начатой реформы.

В качестве примера улучшений Хёгль привела элитное подразделение водолазов ВМС Германии в Эккернфёрде, где наконец-то открылся новый тренировочный комплекс после 13 лет ожидания.

Кроме того, отметила она, солдаты получили новые 110-литровые армейские рюкзаки. Наконец, были закуплены 60 000 наушников для защиты органов слуха, которые нивелируют шум от выстрелов и позволяют солдатам общаться во время стрельбы.

После “значительных задержек” с внедрением новой цифровой радиосистемы несколько батальонов в 2024 году благополучно получили новые приборы, говорится в докладе.

Однако примерно 700 немецких солдат в составе многонациональной боевой группы в Литве — которая считается ключевым звеном защиты восточного фланга НАТО от российской агрессии — по состоянию на конец прошлого года этих приборов так и не получили. Вместо них им приходится пользоваться альтернативными решениями, включая зашифрованную спутниковую связь.

В числе многочисленных проблем, омрачающих будущее Бундесвера, Хёгль назвала проволочки с цифровизацией, бюрократическую волокиту, которая “истощает терпение и треплет нервы всем участникам”, и “катастрофическое состояние” ряда казарм.

Она привела в пример неисправные двери в коридорах на военной базе в Кобленце, ставшие причиной серьезных травм, вплоть до ампутации кончиков пальцев. Замена дверей требуется с 2017 года, однако в 2024 году так и не состоялась и была перенесена на этот.

Комментарии читателей:

UserJP1976

И снова вопрос остался без ответа: где взять солдат, которые будут сражаться и умирать? Сколько доблестных воинов из диванных войск пойдут служить сами или отправят своих сыновей?

Stalker

Наверное, результат двух столетий прусского милитаризма оказался не самым благостным, и немцы интуитивно предпочитают не повторять.

Andrew

Бедной Германии нечем себя защитить, жалость-то какая!

LeVie

Ребята, а хоть кто-нибудь из отпрысков наших воинствующих политиканов пошел служить, а?

AGIA

Им же лучше: счастливо избегут нового разгрома под Курском.

JBLondon

Пусть немецкая армия и министерство обороны отправят друг дружке еще сотню факсимильных сообщений, чтобы запланировать срочные встречи и обсудить решения.

Lino

Почтовых голубей [а не факсы] — у власти же ещё “Зелёные”!