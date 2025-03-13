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Предприятия ОСК продолжают совместные работы по строительству научно-экспедиционного судна "Иван Фролов"

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Изображения научно-экспедиционного судна "Иван Фролов" проекта 23680
Изображения научно-экспедиционного судна "Иван Фролов" проекта 23680.
Источник изображения: АО "Невское проектно-конструкторское бюро"

ЦАМТО, 12 марта. Предприятие ОСК "Звездочка" продолжает выполнение контракта для Адмиралтейских верфей ОСК.

Специалисты корпусно-заготовительного цеха и производство Центра пропульсивных систем ОСК "Звездочка" изготавливают туннельную секцию для подруливающего устройства ВТ24, которое будет установлено в корпусе НЭС "Иван Фролов". Все работы ведутся под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.

Туннельная секция с внутренним диаметром 2550 мм, длиной 2200 мм будет установлена в корпусе научно-экспедиционного судна проекта 23680 "Иван Фролов".

Подруливающее устройство ВТ24 мощностью 2 МВт – собственная разработка ЦПС, учитывающая особенности конструкции судна: проект предусматривает более компактные размеры ПУ без потери мощности.

НЭС "Иван Фролов", которое строится по проекту Невского проектно-конструкторского бюро ОСК, было заложено 29 октября 2024 года на Адмиралтейских верфях.

После ввода в эксплуатацию новый флагман полярной науки войдет в состав флота Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

НЭС предназначено для замены персонала и материально-технического обеспечения антарктических станций; выгрузки на необорудованный берег, ледяной барьер, припай; проведения морских научно-исследовательских работ в океане; вывоза отходов и мусора.

Судно, не имеющее аналогов в мире, способно брать на борт 2,5 тыс. т генерального груза, имеет 165 м в длину и водоизмещение 25 тыс. т. На борту разместятся до 20 лабораторий, а также ангар на два вертолета и площадка, позволяющая принимать Ми-8, Ми-38 или Ка-32. Численность экипажа и спецперсонала нового НЭС – 240 человек.

Технические характеристики НЭС "Иван Фролов": длина наибольшая – 164,8 м, ширина наибольшая – 26 м, высота борта – 13,5 м, скорость – 16 узлов, экипаж – 70 человек, научный персонал – 170 человек, ледовый класс – Arc7, водоизмещение – 25308 т, осадка по конструктивной ватерлинии (КВЛ) – 8,5 м.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Страны
Россия
Продукция
Ка-32
Ми-38
Ми-8
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
Арктика
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