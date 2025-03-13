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Военное обозрение

«Логистический хаб Жешув-Ясенки заработал»: Польша подтвердила возобновление военной помощи Украине в «полном объеме»

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты возобновили военную помощь Украине в полном объеме, это подтвердили в польском Министерстве обороны. Как заявил замглавы польского оборонного ведомства Павел Залевский, снова заработал логистический хаб в аэропорту Жешув-Ясенки.

Американская военная помощь снова пошла через Польшу, грузы поступают в аэропорт в Ясенках, откуда отправляются на Украину. Характер грузов не раскрывается, но подчеркивается, что речь идет об одобренных еще при Байдене поставках, которые остановила администрация Трампа. Новые власти США военную помощь Киеву не выделяли и пока не собираются этого делать, судя по заявлениям Белого дома.

Возобновились поставки американского оружия из польского логистического хаба в Ясенках на Украину,

— заявил Заславский.

В Киеве подтверждают, что военная помощь от США поступает в «полном объеме», но пытаются подать ее как новую, якобы выделенную Трампом, а не Байденом. Также поются дифирамбы Ермаку, который на переговорах якобы добился от США возобновления поставок оружия, а не просто согласился на план американцев, предусматривающий возобновление поставок.

Ранее Трамп приостановил поставки вооружений и развединформации Киеву в ответ на хамство Зеленского, чтобы показать клоуну, что он без помощи США никто и звать его никак. В результате Украина согласилась на все условия США. Что из этого выйдет, увидим дальше.

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Страны
Польша
США
Украина
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