Компания Boeing выполнит очередную модернизацию самолетов ДРЛО E-7A "Веджтейл" ВВС Австралии

ЦАМТО, 12 марта. Минобороны Австралии объявило о подписании контракта с Boeing Defence Australia, предусматривающего модернизацию парка самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A "Веджтейл".

Как сообщается в пресс-релизе Минобороны от 7 марта, соглашение стоимостью 569 млн. австр. долл. (360 млн. долл. США) направлено на обеспечение оперативной готовности самолетов и внедрение технологических усовершенствований в течение ближайших лет.

Программа включает модернизацию всех шести имеющихся самолетов E-7A, а также связанных с ними наземных систем поддержки, что позволит обслуживать самолеты в течение следующего десятилетия.

Напомним, что контракт стоимостью 3,8 млрд. австр. долл. (3,5 млрд. долл. США) на поставку четырех самолетов ДРЛОиУ, созданных на базе "Боинг-737-700", наземных систем поддержки, летного тренажера и оборудования для обучения персонала был подписан с компанией Boeing в декабре 2000 года. В 2006 году правительство Австралии реализовало опцион, предусматривающий закупку двух дополнительных самолетов. Платформы были поставлены в 2010-2012 гг. и вошли в состав 2-й эскадрильи, дислоцированной на авиабазе "Уильямстаун".

Минобороны Австралии объявило о достижении флотом самолетов ДРЛОиУ E-7A "Веджтейл" состояния полной готовности к боевому применению 26 мая 2015 года, а уже в июле 2017 года было принято решение о проведении первой фазы модернизации. Стоимость проекта составила 582,5 млн. австр. долл. (443 млн. долл. США на моент подписания контракта).

Сообщалось, что самолеты получат более совершенное разведывательное оборудование, новую тактическую линию передачи данных, новые системы связи и шифрования. Первая фаза предусматривала также оснащение шести самолетов новыми системами спутниковой связи и последней версией системы предотвращения столкновений в воздухе в соответствии с утвержденными изменениями в гражданской авиации.

Проект модернизации был завершен к середине 2022 года. На долю австралийской промышленности пришлось от 200 до 240 млн. австр. долл. с привлечением 165 высококвалифицированных специалистов по всей стране.

Австралийская версия самолета ДРЛОиУ оснащена многоцелевой РЛС с антенной решеткой с электронным сканированием MESA компании Northrop Grumman, 10 рабочими местами операторов, которые могут одновременно обнаруживать и сопровождать воздушные и надводные цели. Самолет обладает возможностью дозаправки в воздухе, что позволяет увеличить время выполнения боевых задач. Комплект аппаратуры радиоразведки разработан компанией BAE Systems.