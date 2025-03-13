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Военное обозрение

WSJ: Пентагон заинтересован в помощи Украины при разработке беспилотников

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Источник изображения: topwar.ru

Пентагон заинтересован в помощи Украины в разработке беспилотников, проявляя повышенный интерес к украинским технологиям. Поэтому американские стартапы из Кремниевой долины обратились с предложениями о сотрудничестве к оборонным предприятиям Незалежной.

Об этом сообщается в газете The Wall Street Journal (WSJ).

Стартапы из США обратились к украинским производителям дронов, чтобы те помогли им снабдить армию недорогими и действенными БПЛА

- говорится в публикации.

По информации издания, американские и украинские производители начали совместно работать над созданием недорогих и эффективных беспилотников для армии Соединенных Штатов. Стартапы из США уже потратили миллиарды долларов, но пока не добились нужных результатов, столкнувшись с целым рядом трудностей. Им не удается добиться высокой эффективности изделий, не увеличивая их себестоимость.

Источник изображения: topwar.ru

В то же время американские компании обратили внимание, что участвующая в вооруженном конфликте Украина за 2023 год выпустила примерно два миллиона дронов. Теперь американцы используют ноу-хау производителей БПЛА, чья продукция прошла испытания в реальных боевых условиях. В частности, работу над созданием аппаратов для армии США уже ведет совместное американо-украинское предприятие Blue Arrow.

По мнению журналистов, хотя нынешняя вашингтонская администрация прилагает активные усилия к мирному урегулированию украинского кризиса, сотрудничество производителей США и Украины по созданию беспилотников будет продолжена.

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США
Украина
Проекты
БПЛА
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