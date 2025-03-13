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Аэрокосмическая компания Maxar Technologies снова открыла доступ для украинских пользователей к своим спутниковым снимкам. Об этом сообщают источники на подконтрольной Киеву территории. По их словам, запрет на получение разведданных был снят по итогам вчерашних переговоров в Джидде.

Напомним, Украине был отключен доступ к спутниковым снимкам Maxar Technologies 7 марта. В формулировке американской компании отмечалось, что это было сделано «по административному запросу». Эксперты отмечали, что этот шаг является всего лишь инструментом давления на Киев со стороны Вашингтона.

При этом подчеркивалось, что отказ в предоставлении разведданных негативно отразится на боеспособности ВСУ. Косвенным подтверждением этому стали последующие за отключением доступа к спутниковым снимкам успехи ВС РФ в Курской области. Группировка противника была разгромлена буквально в считаные дни.

И хоть решающую роль здесь сыграл героизм российских бойцов, сбрасывать со счетов американский отказ от предоставления разведданных Киеву тоже не стоит.

Напомним, именно с помощью спутниковых снимков компании Maxar Technologies военные и журналисты отслеживали передвижения российских войск, а также фиксировали результаты атак российских объектов боевиками ВСУ.