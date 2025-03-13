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ТАСС

Кононенко: астронавтам NASA не дают послаблений при полетах на "Союзах"

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Астронавт NASA Трейси Дайсон, космонавт Роскосмоса Николай Чуб и космонавт Роскосмоса, спецкор ТАСС на МКС Олег Кононенко
Астронавт NASA Трейси Дайсон, космонавт Роскосмоса Николай Чуб и космонавт Роскосмоса, спецкор ТАСС на МКС Олег Кононенко.
Источник изображения: © Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС

По словам командира отряда, любой член экипажа проходит все необходимые тренировки и сдает все экзамены

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 12 марта. / ТАСС/. Астронавты NASA проходят подготовку к полетам на российских кораблях "Союз" на тех же условиях, что и космонавты РФ. Об этом сообщил журналистам командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Есть международная комиссия, которая определяет порядок подготовки, какого рода тренировки должны быть, и определяет уровень и степень готовности каждого члена экипажа на каждом сегменте Международной космической станции. Как эти правила можно обойти?" - сказал Кононенко во время пресс-подхода в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

По словам командира отряда, любой член экипажа проходит все необходимые тренировки и сдает все экзамены. "И никакой слабины здесь не было и быть не должно", - подчеркнул Кононенко.

В ЦПК в среду проходит экзаменационная комплексная тренировка на тренажерах Международной космической станции (МКС) и пилотируемого корабля "Союз". По итогам этой тренировки будет принято решение о готовности основного и дублирующего экипажей "Союза МС-27" к предстоящему полету на МКС.

Корабль "Союз МС-27" 8 апреля доставит на станцию основной экипаж 73-й длительной экспедиции. В него входят космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонни Ким. В дублирующий экипаж вошли космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт Кристофер Уильямс. 

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Россия
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NASA
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
Союз ПКК
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