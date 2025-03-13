Главы СВР и ЦРУ договорились о регулярных контактах для снижения конфронтации

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Директор СВР Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Джон Рэтклифф провели телефонный разговор, условились о поддержании регулярных контактов, сообщило в среду пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"11 марта 2025 года состоялся телефонный разговор Директора СВР России Нарышкина с главой ЦРУ США Рэтклиффом. В ходе общения обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций", - говорится в сообщении пресс-бюро.

В нем отмечается, что в ходе беседы "достигнута договорённость о поддержании регулярных контактов между директорами СВР и ЦРУ с целью содействовать обеспечению международной стабильности и безопасности, а также снижению конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном".