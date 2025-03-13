Цифровизацию российской авиационной отрасли обсудили на конференции "АвиаЦифра 2025" в Казани

ЦАМТО, 12 марта. Вопросы цифровизации авиационной отрасли обсудили участники первой всероссийской конференции "АвиаЦифра 2025" в Казани.

В дискуссиях приняли участие руководители по информационным технологиям ПАО "ОАК", ОДК, "РТ-Информ" (компании входят в Госкорпорацию Ростех), а также представители отечественных компаний-разработчиков в сфере IT.

Госкорпорация Ростех и входящие в ее контур компании, включая ОАК, сегодня активно внедряют отечественные IT-продукты, ищут надежные отечественные решения для формирования целевого ИТ-ландшафта авиастроения. Изучаются реально внедренные программы и опыт других крупных компаний.

По ряду критических для отрасли процессов – проектирование изделий и управление производством – отечественные программные решения только разрабатываются. Это системная задача, в которой необходима поддержка государства.

В 2022 году по решению Правительства РФ на базе ОАК был создан Индустриальный центр компетенций "Авиастроение". На базе ИЦК идет работа над проектом "Внедрение единой информационной среды для управления процессами разработки изделий авиационной техники на основе подходов и методов системной инженерии и управления их жизненным циклом", который позволит доработать и внедрить отечественную PLM-систему на базе существующей платформы T-FLEX. Планируется поэтапный переход на новую платформу.

Другим проектом, находящимся в проработке, является создание и внедрение импортонезависимой СУР-платформы (системы управления ресурсами) "тяжелого класса" для авиастроения. В ее контур будут включены модули по управлению материально техническими ресурсами и управлению качеством продукции производственных предприятий и опытных конструкторских бюро.

"Цифровизация в авиастроении началась раньше многих других отраслей. Цифровое проектирование, цифровые испытания, цифровые двойники изделий – все это реальность нашей отрасли. Но, тем не менее, информационные технологии – это, в первую очередь, про людей, про кадры и компетенции. Это поиск, привлечение и удержание IT-специалистов в отрасли. Мы этим в данный момент предметно занимаемся. Нам, особенно в решении комплексных задач, с которыми мы столкнулись на данном этапе, необходимы специалисты, которые могут работать шире, чем позволяет образование, полученное на "ИТ-курсах. Сегодня мы активно работаем над созданием отечественной PLM- системы и нам нужны лучшие специалисты", – сообщил директор по цифровой трансформации и информационным технологиям ПАО "ОАК" Иван Голубушин, выступая на пленарном заседании конференции.

"Мы должны начать взаимодействовать и общаться на едином языке, нам нужны единые практики и политики в области управления информационными технологиями. Необходимо выработать общие подходы к построению ИТ-архитектуры у головных исполнителей, а также сформировать единый классификатор инженерных задач. Это один из ключевых наших приоритетов, поскольку IT-специалисты, наши заказчики-инженеры и разработчики соответствующего программного обеспечения, к сожалению, могут трактовать одни и те же процессы по-разному", – отметил директор по информационным технологиям ПАО "Яковлев" Александр Краснов.

"ОДК уверенно удерживает лидерство в машиностроительной отрасли по цифровизации бизнес-процессов. Мы планомерно идем по пути импортозамещения иностранного ПО. На предприятиях корпорации уже внедряются отечественные программные продукты в области PLM и CAD, которые применяются для разработки новых авиационных двигателей, ведется опытная эксплуатация ПО для управления производством и цепочками поставок. Российские разработки позволят нам опираться только на собственные силы при создании новых авиационных двигателей и развивать отечественное двигателестроение", – заявил директор по цифровой трансформации Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Госкорпорацию Ростех) Вячеслав Христолюбов.

Участники конференции смогли воочию убедиться в масштабах стоящих перед отраслью задач, побывав в цехах филиала АО "Туполев" – Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова.

Конференция "АвиаЦифра-2025" проходит в Казани 10-12 марта. Мероприятие является не только демонстрацией достижений, но и шагом к созданию устойчивой экосистемы, где цифровые технологии станут основой для инновационного развития авиационной отрасли.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".