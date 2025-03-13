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ТАСС

Эксперт Степанов: ВСУ терпят поражение независимо от лозунгов и заявлений США

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Украинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области.
Источник изображения: © AP Photo / Andrii Marienko

Ситуация решается на земле за счет ежедневной упорной работы ВС РФ, отметил программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) рушится независимо от наличия или отсутствия помощи США, а также любых заявлений со стороны Вашингтона. Ситуация решается на земле за счет ежедневной упорной работы Вооруженных сил (ВС) России. Таким мнением поделился с ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Линия обороны противника сыпется, вне зависимости от каких-либо публичных лозунгов и заявлений, в результате ежедневной кропотливой, упорной работы наших подразделений на соответствующих направлениях. Сейчас они формируют все условия для того, чтобы противник в максимально сжатые сроки был нейтрализован как в Курской области, так и в границах освобожденных территорий", - прокомментировал он недавнее заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что возобновление военной помощи Киеву со стороны Вашингтона во многом будет зависеть от итогов встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.

По мнению Степанова, Рубио в настоящий момент формирует переговорную повестку и публичное освещение позиции, отвечающей интересам внешней политики США, что в его понимании как дипломата подготовит основу для конструктивного диалога. Однако, отмечает эксперт, вне зависимости от западных поставок, вопрос сейчас во многом решается на земле.

Степанов считает, что ограничение, которое Пентагон якобы ввел на доступ ВСУ к разведданным, не подлежит верификации. Все высокоточные системы, отметил эксперт, включены в единый контур, управляемый из центров принятия и выработки решений Пентагона. Сегодняшняя массированная атака на столичный регион России с применением дронов свидетельствует о том, что возможности ВСУ по проведению наступательных мероприятий если и ограничены, то не полностью. Более того, считает Степанов, это еще один знак того, что линия на эскалацию продолжится вне зависимости от публично заявленной позиции Вашингтона и итогов будущих переговоров с украинской стороной.

Потенциал европейской спутниковой группировки во многом ограничен, но также сохраняет возможность обеспечения ВСУ доступа к широкополосному интернету и инструментам связи с применением специализированного программного обеспечения от американских разработчиков и военных структур, такого как Delta. Наконец, сохраняются возможности передачи точных геопривязанных данных за счет европейской спутниковой группировки и тех инструментов GPS-навигации, которые в настоящий момент развиваются по линии французского космического агентства - Национального центра космических исследований.

Таким образом, подытожил Степанов, заявления Рубио носят, с одной стороны, зондирующий характер, а с другой - представляют собой публичную демонстрацию дополнительных рычагов давления в случае несогласованности позиций. США от подобных инструментов не отказываются, выдерживая жесткую переговорно-дипломатическую позицию, основанную на силовом давлении, заключил эксперт. 

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Россия
Саудовская Аравия
США
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Минoбороны РФ
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