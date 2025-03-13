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Китай запустил пятую партию аналога Starlink

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Фото: Pu Xiaoxu / XinHua / Globallookpress.com
Фото: Pu Xiaoxu / XinHua / Globallookpress.com.

Китай запустил 18 полярно-орбитальных спутников связи Qianfan

Китай успешно запустил 18 полярно-орбитальных спутников связи Qianfan (G60), аналоги американской системы Starlink. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Ракета Long March 8 с космическими аппаратами стартовала 11 марта в 19:38 московского времени с коммерческой площадки космодрома Вэньчан в провинции Хайнань.

На этот раз спутники Qianfan впервые выводились носителем Long March 8, ранее для этого использовалась ракета Long March 6A. Запуск партии аппаратов стал пятым для G60. В настоящее время на полярной орбите находится 72 спутника Qianfan.

Состоявшийся пуск стал 563-м для ракет семейства Long March.

В январе агентство «Синьхуа» сообщило о запуске второй партии спутников Qianfan.

Группировка Qianfan первого этапа будет включать 1296 спутников, которые планируется разместить на орбите на высоте около 1160 километров. К концу 2025 года компания Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) планирует запустить 648 спутников. Всего G60 должна насчитывать более 14 тысяч аппаратов.

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Страны
Китай
США
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