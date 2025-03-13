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Военное обозрение

ВМС Украины показали кадры применения лёгких антидроновых ЗРК VAMPIRE против БПЛА «Герань-2»

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Источник изображения: topwar.ru

Чтобы снизить затраты на поражение беспилотников-камикадзе хуситов, американские военные стали сбивать их при помощи ракет APKWS с лазерным наведением, которыми ВВС США оснащают свои истребители F-16. Такие же ракеты ВСУ применяют против российских дронов «Герань-2», которыми вооружены мобильные комплексы ПВО VAMPIRE, полученные Киевом от Соединенных Штатов.

Об очередном эпизоде такого применения отчитались в пресс-службе украинских Военно-морских сил.

ВМС Украины показали кадры применения легких антидроновых ЗРК VAMPIRE против БПЛА «Герань-2» в Одесской области.


Подобные перехваты фиксировались и раньше. Первый подтвержденный случай поражения российского дрона при помощи установки VAMPIRE украинские военные продемонстрировали в феврале прошлого года, о чем ранее сообщалось в «Военном обозрении». Перехват был также осуществлен в Одесской области.


Сам комплекс устанавливается на шасси пикапа. Его ракета APKWS наводится по лазерному лучу. Боеприпас является модификацией широко распространенной американской неуправляемой авиаракеты Hidra 70. Ее превратили в высокоточный боеприпас, добавив в ее конструкцию систему лазерного наведения.

Сама легкая ЗРК VAMPIRE, оснащенная ракетами APKWS, предназначена для поражения малоразмерных воздушных целей и легко бронированной наземной техники. Это модульная система, которую можно устанавливать на самые разные платформы.

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Страны
США
Украина
Продукция
APKWS
F-16
Проекты
БПЛА
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