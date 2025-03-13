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ЦАМТО

В Архангельской области создадут современные условия для судоремонта

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александром Цыбульским
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александром Цыбульским.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЦАМТО, 12 марта. Современные условия для судоремонта создаются в Архангельской области благодаря вкладываемым в эту сферу инвестициям, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский.

Глава государства 11 марта принял в Кремле губернатора Архангельской области. Во время встречи В.Путин указал А.Цыбульскому на необходимость создания условий для судоремонта в регионе.

"Мы сейчас развиваемся, появляются условия. Самое главное, что сегодня в эту сферу приходят инвестиции, что создает современные условия для судоремонта", – сказал А.Цыбульский.

По его словам, сегодня судоремонт – очень активно развивающееся направление экономики региона, что связано с тем, что до санкций, которые были введены против России, большинство кораблей российского флота обслуживались и ремонтировались в европейских портах.

"На сегодняшний день, когда им туда вход закрыли, они все вернулись обратно в родную гавань. Если в 2020 году мы ремонтировали 180 судов, в 2024 году – уже 350 в год, то есть рост почти в два раза. Начинают развиваться производственные мощности, бизнес начинает инвестировать в отрасль", – подчеркнул А.Цибульский.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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