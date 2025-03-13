Сенатор Косачев: любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы

ЦАМТО, 12 марта. Любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, а не Вашингтона, настоящие соглашения пишутся на фронте, и США должны это понимать, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.

"Результаты американо-украинских переговоров в Джидде свидетельствуют только об одном: сюжет "хвост виляет собакой" в исполнении Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, в отличие от бывшего президента США Джо Байдена, совершенно точно не проходит", – написал К.Косачев в своем Telegram-канале.

По его мнению, условия на переговорах – американские, а не украинские, а украинцы соглашаются с тем, что им говорят.

"Зеленский в глухой обороне. Или, по выражению представителя госдепа, "Трамп поставил Зеленского на место". Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) – на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне", – цитирует "РИА Новости" К.Косачева.

При этом сенатор подчеркнул, что важно не мешать российско-американским переговорам сторонними комментариями и дать им возможность продвигаться.