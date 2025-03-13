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Интерфакс-АВН

С приходом Трампа Америка вернулась к "нормальности" - Лавров

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Климентьев

Глава МИД РФ сомневается, что США выйдут из НАТО

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - С приходом к власти президента США Дональда Трампа США вернулись к "нормальности", считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Думаю, что происходящее сейчас в США можно описать как возвращение к нормальности", - сказал он в интервью американским блогерам. Текст интервью размещен в среду на сайте МИД России.

Как подчеркнул глава российского МИД, "речь идёт именно о возвращении к "нормальности" в том виде, в котором мы её понимаем".

"Это факт, что пришла к власти нормальная администрация, не исповедующая антихристианских идей. Однако это спровоцировало настоящий взрыв в СМИ и на политической арене во всём мире. Что говорит о многом", - отметил Лавров.

В ходе недавней встречи РФ-США в Эр-Рияде американцы сказали, что "хотят нормальных отношений в том смысле, что основа американской внешней политики при администрации Д.Трампа - это защита национальных интересов США", напомнил министр.

По его словам, "очевидно, что США и Россия - это государства, национальные интересы которых никогда не будут идентичными.". "Они не могут полностью совпадать, даже на 50%. Но когда они всё же совпадают, в таких ситуациях мы, будучи ответственными политиками, должны делать всё, чтобы эти схожести развивать, воплощая их на практике, чтобы они развивались на благо сторон, будь то экономические или инфраструктурные проекты или что-либо ещё", - подчеркнул Лавров. При этом важно не допускать конфронтации, когда интересы не совпадают, добавил глава российского МИД.

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Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Трамп Дональд
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