В Республику Корея доставлен первый вертолет MH-60R "Сихок"

ЦАМТО, 12 марта. ВС Республики Корея получили первый из 12 заказанных в США в рамках программы "Иностранные военные продажи" морских многоцелевых вертолетов MH-60R "Сихок".

Как сообщает Flightglobal.com, первый вертолет был доставлен морским транспортом 25 февраля. По данным Агентства программ оборонных закупок (DAPA), на текущий момент начальные летные испытания первой машины в стране завершены. Согласно планам, доставка новых вертолетов в течение 2025 года будет продолжена, а на вооружение они поступят в 2026 году. MH-60R будут эксплуатироваться 62-й эскадрильей морской авиации ВМС Республики Корея.

Как сообщал ЦАМТО, приобретение 12 многоцелевых вертолетов MH-60R осуществляется ВМС Республики Корея в рамках программы "Закупка второй партии морских вертолетов" (Maritime Operation Helicopter batch-two – MOH 2), бюджет которой составляет около 960 млрд. вон (878 млн. долл.). В 2016 году в рамках первого этапа программы группа Leonardo поставила ВМС Республики Корея 8 вертолетов AW-159 "Уайлдкэт".

Запрос о предложениях на поставку 12 морских вертолетов Агентство DAPA опубликовало в мае 2019 года. В августе 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Республике Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 многоцелевых вертолетов MH-60R "Сихок" с РЛС APS-153(V) с бортовыми низкочастотными ГАС, мультиспектральными системами прицеливания AN/AAS-44C (V), а также другого сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью до 800 млн. долл.

Закупленные вертолеты предназначены для противолодочной и противокорабельной борьбы, ведения разведки, поисково-спасательных операций, снабжения и медицинской эвакуации.

После завершения поставки вертолеты MH-60R, оснащенные бортовыми ГАС, ракетами AGM-114 "Хеллфайр" и легкими торпедами Mk.54, будут применяться совместно с самолетами БПА P-8A "Посейдон", передача которых ВМС Республики Корея завершилась в июле 2024 года.

По оценкам южнокорейских властей, на вооружении ВМС КНДР имеется около 70 подводных лодок, в т.ч. малоразмерных.