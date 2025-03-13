В годовом отчете "Балтийского завода" оценили перспективы предприятия

"Балтийский завод" может столкнуться с финансовыми трудностями, руководство верфи не уверено, что предприятие сможет продолжать непрерывно работать. Об этом говорится в пояснительной записке к финансовой отчетности за 2024 год, с которой ознакомилась Фонтанка. На документе стоит подпись генерального директора Александра Коновалова.

Несмотря на рекордную выручку в 31,4 млрд (в 2023 году она составила 21 млрд), величина чистых активов – отрицательная (2,9 млрд рублей) и меньше величины уставного капитала. Такое положение сохраняется более трех лет. Два года подряд у судостроительного завода сохраняется отрицательное сальдо денежных потоков от текущей деятельности – 6,4 млрд по итогам минувшего года (в 2023-м – 4,3 млрд). Как объясняется в документе, это связано с тем, что поступление денежных потоков меньше, чем платежи по текущей деятельности.

Балтийский завод Центральный Военно-Морской Портал, Сергей Северин

Несмотря на то, что в отчетном периоде предприятие получило чистую прибыль в 3,7 млрд, чистый убыток за "сопоставимый 2023 год" составил 18,9 млрд рублей, убыток от продаж за тот же год вылился в 6 млрд. В компании это объясняют высокой зависимостью судостроительной отрасли от заемных средств, обусловленной высокими издержками, большим объемом закупок судового оборудования и комплектующих материалов, а также длительными производственными циклами производства судов.

"Высокая процентная ставка по кредитам, а также нерешенные проблемы ценообразования на продукцию по гособоронзаказу негативно повлияли на финансово-экономическое состояние", – говорится в документе.

В компании отмечают, что в 2020 году была утверждена программа финансового оздоровления общества, в связи с чем его финансовое состояние придет в норму, финансовая устойчивость повысится. По итогам 2025 года общество ожидает получить почти 5 млрд чистой прибыли.

"Балтийский завод" находится под санкциями США с 2014 года, в 2022 году Минфин Соединенных Штатов обновил санкционный пакет.

"Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов экономического роста в других странах. Дальнейшее ухудшение в этих областях может негативно повлиять на результаты и финансовое положение общества. В настоящее время невозможно определить, каким может быть это влияние", – говорится в пояснительной записке к годовому отчету.

На указанные обстоятельства обратил внимание в своем заключении и аудитор "Балтийского завода" – АО "Аудиторская фирма "Уральский союз", отметив, что они свидетельствуют о "существенной неопределенности" в возможности общества продолжать непрерывно свою деятельность.

В пресс-службе верфи "Фонтанке" прокомментировали, что заключение аудиторской компании не отражает полного экономического состояния предприятия. Там отметили, что в настоящее время на "Балтийском заводе" ведется строительство серии универсальных атомных ледоколов проекта 22220, а также судна атомно-технологического обслуживания.

"Завод загружен заказами до 2031 года, а в перспективе – до 2035 года. Это говорит об устойчивом финансовом и экономическом состоянии предприятия как сегодня, так и в ближайшие годы", – отметили в пресс-службе.

Ранее оперативники экономической полиции совместно со следователями СК подсчитали ущерб от взяток, которые предположительно брали на "Балтийском заводе" в обмен на повышенную зарплату и покровительство руководства. Как стало известно "Фонтанке", речь идет о сумме свыше 15 млн рублей. Обыски по местам проживания фигурантов прошли ранним утром во вторник, 11 марта. Выемка документов также производилась на самом "Балтийском заводе". Известно как минимум о семи задержанных, возбуждено уголовное дело о получении взяток.