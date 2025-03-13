Трамп строит мировой порядок великих держав

Сегодня все яснее прорисовывается география нового миропорядка, который полны решимости строить Трамп и его сторонники. На сей раз Трамп 2.0 твердо намеревается порвать и с леволиберальным глобализмом, и с неоконами (по сути, такими же глобалистами) — и ни на какие компромиссы с их проектами идти не хочет. Он обрубает концы и отправляет авианосец США в новое плавание.

Модель международных отношений, которой руководствуется Трамп, можно определить как "Порядок великих держав". Это логическое продолжение всей идеологии MAGA — "Сделаем Америку снова великой". В самом названии подчеркивается, что речь идет не о Западе, не о распространении либеральной демократии на планете, не об атлантизме, а именно о США как национальном государстве. Это государство, по мысли Трампа, должно полностью освободиться от глобализма, от связанных с ним ограничений, обязательств и императивов. В глазах Трампа практически все существующие международные институты отражают старый порядок, тогда как он хочет создать новый. Это касается всего — ООН, НАТО, ВТО, ВОЗ, вообще всех инстанций, которые имеют наднациональную природу. Он считает все это творением либералов и глобалистов, тогда как сам он твердо и последовательно стоит на позициях реализма.

Реалисты и либералы — две главные школы в международных отношениях, противоположные во всем и особенно в самом главном — в определении суверенитета. Реалисты считают суверенитет чем-то абсолютным, а либералы — напротив, относительным, и стремятся подчинить национальные администрации более высокой интернациональной инстанции. По их мысли, это должно в перспективе привести к объединению человечества и созданию Мирового Правительства. Реалисты категорически отвергают это, считая покушением на свободу и независимость государства. Поэтому трамписты и называют глобалистов "глубинным государством", то есть той инстанцией, которая стремится подчинить политику США наднациональной цели.

Прообразом глобалистской политики могут служить "14 пунктов" Вудро Вильсона, который после Первой мировой войны сформулировал роль США как мировой силы, ответственной за продвижение в масштабах всего человечества либеральной демократии. Трамп же в духе реалистской школы явно тяготеет к более ранней доктрине Монро — "Америка для американцев", подразумевающей уклонение от активного участия в европейской политике, а также отказывающейся от вмешательства во внутренние дела государств за пределами американского континента (и то лишь в том случае, если события в пространстве двух Америк напрямую затрагивают национальные интересы США).

Однако следует заметить, что трампизм имеет некоторые отличия от классического реализма. Они состоят в том, что для Трампа имеет значение не просто сам правовой статус суверенитета, а нечто более важное — способность государства завоевать, утвердить, укрепить и защитить свою независимость перед лицом наиболее серьезного потенциального соперника. Таким образом, речь идет не о любом суверенитете, а лишь о реальном и подкрепленном соответствующим объемом ресурсов — экономических, военных, демографических, территориальных, природных, интеллектуальных, технологических, культурных и т.д.

Крупный американский специалист в международных отношениях Стивен Краснер, также сторонник реалистской школы, назвал чисто юридический номинальный суверенитет "фикцией" и даже "лицемерием". Так же считает и Джон Миршаймер, классик реализма. Эту же точку зрения разделяет и Дональд Трамп. По их мнению, настоящим — реальным — суверенитетом может обладать только великая держава. Соответственно, происходит апгрейд реализма до уровня не простых государств, а полноценных и по сути самодостаточных государств-цивилизаций. Вот такой миропорядок, основанный на отношениях всего нескольких государств-цивилизаций, и признает Трамп как дорожную карту для своей геополитической революции. Это, с одной стороны, полное отвержение глобализма, а с другой, вектор на региональную интеграцию "больших пространств", что необходимо для самостоятельности и автаркии великой державы.

Отсюда логично вытекает курс на аннексию Канады и Гренландии, а также приоритетного выстраивания отношений с Латинской Америкой в той парадигме, которая максимально устраивала бы США.

И здесь интересно отметить двусмысленность лозунга MAGA. Не до конца понятно, о какой Америке идет речь. Только лишь о США? Или о всей Северной Америке (включая Канаду и Гренландию)? Или даже обо всей Америке вместе с Южной? Такая двусмысленность не случайна. Она открывает горизонт "большого пространства", не ставя априорно никаких четких границ. Более того, то, что Трамп призывает сделать Америку великой, можно интерпретировать и как призыв к ее территориальному расширению. Приблизительно в таком же ключе мы сами используем термин "Русский мир", существенно выходящий за границы Российской Федерации с неопределенными границами. Русский мир — это синоним русского государства-цивилизации, то есть Великой России. Трамп же мыслит в понятиях своего государства-цивилизации — Великой Америки.

При этом Трамп не спешит и вообще не собирается отказываться от гегемонии, по крайней мере от региональной. Но он меняет субъекта этой гегемонии. Это больше не либеральный миропорядок, основанный на постоянно меняющихся правилах и на узурпации власти интернациональными космополитическими элитами (в духе проекта планетарного "открытого общества" Джорджа Сороса), как это представляло себе глубинное государство, разгромленное Трампом — но это лидерство США как великой державы наряду с другими великими державами, обладающими настоящим, а не фиктивным суверенитетом, то есть способными в какой-то мере конкурировать с США по тем или иным направлениям.

Сколько таких великих держав предполагает новый порядок Трампа? Профессор Миршаймер признает только три. США, Китай и с некоторым отставанием от первой пары — Россию. В отношении Индии он скептичен и полагает, что у нее пока не накоплен стартовый потенциал для того, чтобы всерьез конкурировать с остальными. Правда, есть и другие точки зрения — согласно им, Индию также можно отнести к категории государства-цивилизации, однако в отношении США, Китая и России позиции практически всех реалистов сходятся. Эти могущественные страны — хотя и по-разному могущественные — обладают необходимым минимум для того, чтобы претендовать по праву на статус великих держав.

Таким образом, вместо двухполярного мира "холодной войны", вместо "однополярного мира" неоконов или "бесполярного мира" либерал-глобалистов, трампизм предполагает трех- или четырехполярный мир, баланс сил в котором и будет определять архитектуру будущего миропорядка. В соответствии с этим потребуется заново учредить практически все международные институты, которые призваны отражать реальное положение дел, а не быть фантомными болями прежних эпох, не имеющих больше опоры в конкретной реальности.

Такой проект может показаться довольно схожим с многополярностью. И действительно, недавно госсекретарь США Марко Рубио признал, что мы живем в условиях многополярного мира. С этой истиной с радостью согласятся и Китай, и Россия, и Индия, которые уже в действительности обладают всеми свойствами полюса. Но при этом следует обратить внимание на то, как критически Трамп относится к многополярному объединению БРИКС, где представлены практически все крупные цивилизации и где многополярность находит свое прямое институциональное и символическое выражение. Для Трампа самым серьезным конкурентом и даже оппонентом выглядит Китай, и поэтому вполне вероятно, он рассматривает БРИКС как структуру, в которой Китай играет ключевую роль как самая могущественная из держав — финансово, экономически, технологически и т.д. Но дело не только в этом. Многополярность, как ее понимают Россия, Китай, Индия и другие страны, включает в себя не только состоявшиеся великие державы, готовые государства-цивилизации, но и констелляции государств со сходными цивилизационными и культурными идентичностями, которые еще в полноценные государства-цивилизации не объединились. Речь идет о исламском мире, Африке и Латинской Америке, что добавляет к трем действительным полюсам три лишь возможных. Таким образом БРИКС складывается в гексархию, а вместе с цивилизацией Запада — в гептархию.

Трамп в духе холодного реализма и американского прагматизма ко всему виртуальному и потенциальному, то есть лишь возможному, но пока еще не действительному, относится с большим скепсисом. Мол, вначале станьте великой державой, а потом мы посмотрим. А пока любое объединение вне влияния самих Соединенных Штатов и тем более в определенной оппозиции к ним будет рассматриваться как угроза и уловка существующих великих держав, стремящихся усилить свое влияние за счет всех остальных. Прямое подтверждение этому Трамп видит в китайском проекте "Один пояс, один путь" и в планетарных проектах Си Цзиньпина (принцип единой судьбы человечества), которые можно принять за иную версию глобализма — только не американо-, а китаецентричного. Отсюда вытекает желание привлечь на свою сторону или как минимум вывести в нейтральность другие великие державы (Россию и Индию), а остальные регионы предоставить самим себе как фронтиры, притягивающиеся к тому полюсу, который окажется для них более привлекательным, близким или просто самым сильным.

Осталось рассмотреть место и роль Евросоюза на этой карте. Брюссель после смены администрации в США оказался в довольно трудном положении. После Второй мировой войны Европа была своего рода провинцией или даже военно-политической колонией Америки, которая взяла на себя роль лидера западного мира. И пока глобалистское глубинное государство сохраняло свои позиции за океаном, Европа покорно следовала за идеологическим курсом своей метрополии. Так в ЕС сформировались правящие либеральные элиты, да и сам Евросоюз представляет собой эксперимент по десувернизации национальных государств и созданию наднациональных образований с ярко выраженной либеральной идеологией. Но идеологический вектор в метрополии сменился, а в колонии администрация осталась прежней. Это порождает множество противоречий и, по сути, ведет либо к ликвидации ЕС вообще, либо к его радикальной трансформации.

Часть европейских стран и их лидеров, и ранее тяготевших к сохранению суверенитета — Венгрия, Словакия, Сербия (не член ЕС), Хорватия и даже отчасти Италия и Польша — готова пойти за Трампом и принять его лозунг (озвученный Илоном Маском) MEGA — "Сделаем Европу снова великой". Но часть пока остается в недоумении и старается продолжать прежнюю линию, хотя без США, локомотива глобализации, сделать это, скорее всего, просто невозможно. Сделать Европу снова великой можно лишь либо распустив Евросоюз и вернувшись к многообразию европейских держав, либо объединившись на новых основаниях — реального суверенитета, традиционных ценностей, защиты собственных интересов. Во втором случае и Европа, отбросив либерализм и глобализм, теоретически могла бы возродиться великой державой и встать в один ряд с другими, добавив еще одно — восьмое — государство-цивилизацию к многополярному набору.

Порядок великих держав — это пока план, проект, но он уже начинает реализоваться. Ситуация напоминает начало ледохода весной. Лед старого мира треснул, ледяные глыбы наползают друг на друга, дыбятся, и все это вот-вот тронется под неотвратимым напором весны. Мы живем как раз в этом переходном моменте: ледоход в полном смысле еще не начался, но, по сути, он неотвратим.

Александр Дугин