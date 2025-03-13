Специалисты "Архангела" модифицировали дрон-камикадзе

Его скорость увеличили до 280 км/ч

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Специалисты всероссийского проекта "Архангел" по обучению пилотированию беспилотников модифицировали дрон-камикадзе, увеличив его скорость до порядка 280 км/ч. Об этом сообщил ТАСС основатель и глава проекта Михаил Филиппов.

"Обычные камикадзе летают со скоростью 70-120 км/ч. Мы сделали гибрид с вертикальным взлетом, а далее он переходит в "режим крыла" и летит как ракета. Поэтому за счет правильной аэродинамики при тех же батарейках и моторах он летит в два-три раза дальше и намного быстрее. Минимальная дальность - 50 км, скорость - 280 км/ч. С такой скоростью его невозможно сбить физически из стрелкового оружия", - рассказал он.

Как отметил эксперт, дрон может применяться по дальним целям легкобронированной техники и вышкам сотовой связи, где размещено оборудование, а также по БПЛА противника при защите критически важной инфраструктуры. Сейчас беспилотник тестируется в зоне СВО совместно с крымским и запорожским отделениями "Барс-Сармат", испытываются различные системы установки связи, ретрансляции и видеопередачи данных.

Проект "Архангел" ведет группа энтузиастов с 2022 года. Центры проекта находятся в разных городах, основная координация - из Москвы, Крыма и Запорожской области.