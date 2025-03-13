Войти
Lenta.ru

В США рассказали о разработке «вертолета-пушки»

209
0
0
Фото: Gisele Tellier / Getty Images
Фото: Gisele Tellier / Getty Images.

TNI: Армия США хотела вооружить вертолет UH-1 Iroquois гаубицей

Армия США в 1960-е годы планировала превратить многоцелевой вертолет Bell UH-1 Iroquois в средство огневой поддержки, вооружив его гаубицей. О разработке «вертолета-пушки» рассказало издание The National Interest (TNI).

Отмечается, что в начале войны во Вьетнаме американские военные начали использовать вертолеты не только для перевозки солдат, но и для огневого прикрытия пехотных подразделений. Поэтому в США захотели повысить огневую мощь UH-1.

«Одной из самых интересных концепций, с которой столкнулись военные, была идея, исходившая от командования вооружений армии США. Армия предложила установить 105-миллиметровое артиллерийское орудие на вертолет UH-1», — говорится в материале.

Гаубицу планировали разместить в передней части корпуса вертолета, переместив кабину пилота в грузовой отсек. Рядом с орудием хотели установить кабину стрелка. Военные планировали использовать гаубицу M102 — она весила 1,5 тонны, поэтому вертолет смог бы взлететь с дополнительной нагрузкой.

Однако концепция оказалась труднореализуемой, поэтому «вертолет-пушку» не воплотили в металле. Выяснилось, что дополнительный груз значительно снизит маневренность и дальность полета вертолета. Кроме того, отдача от выстрела могла повредить корпус и оборудование UH-1. Позже для поддержки сухопутных войск разработали самолет AC-130 Spectre, который оснащали различным вооружением, включая гаубицу M102.

Ранее в марте стало известно, что американские ударные вертолеты AH-64 Apache, которые развернуты в Ираке, получили израильские управляемые ракеты Spike NLOS с дальностью более 30 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Ирак
США
Продукция
AH-64
C-130
Spike NLOS
UH-1 Iroquois
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.03 02:33
  • 8036
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.03 02:01
  • 23
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 13.03 00:53
  • 5
Квантовый двигатель: от российского открытия до американского триумфа?
  • 13.03 00:38
  • 0
Ответ на "«Соревноваться довольно трудно». ВСУ назвали российский истребитель, с которым не справятся один на один украинские F-16"
  • 12.03 23:07
  • 1
Минпромторг объявил конкурс на проведение ОКР по доработке разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 12.03 17:38
  • 0
Шаг недоброй воли
  • 12.03 16:19
  • 534
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 12.03 15:33
  • 0
Глас эксперта: переговоры в Джидде
  • 12.03 13:22
  • 31
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 12.03 13:17
  • 139
Подстава над Идлибом
  • 12.03 12:48
  • 1
Через "Радар.НФ" ночью поступили 139 сигналов, которые помогли сбить БПЛА
  • 12.03 12:18
  • 1
В МФТИ работают над уникальными двигателями для спутников класса CubeSat
  • 12.03 11:33
  • 2
До конца 2025 года турецкий флот вооружится новыми безэкипажными боевыми катерами
  • 12.03 03:00
  • 8605
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.03 01:52
  • 1
Китай отберет опытных тайконавтов для высадки на Луну