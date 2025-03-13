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ТАСС

Эксперт Люй Сян: США на переговорах демонстрируют недоверие киевскому режиму

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Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

По словам Люй Сяна, американо-украинские консультации в Джидде "кажутся необычными"

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Политолог Академии общественных наук Китая Люй Сян считает, что власти США на переговорах с украинской делегацией в Саудовской Аравии продемонстрировали глубокое недоверие как киевскому режиму, так и Евросоюзу.

"Эта встреча могла бы состояться в любом месте в Европе и даже в США, учитывая прежние тесные отношения Соединенных Штатов с Украиной, - приводит слова эксперта газета Global Times. - То, что [для американо-украинских консультаций] было выбрано место, используемое для переговоров США с Россией, свидетельствует о глубоком недоверии не только между Вашингтоном и Киевом, но и между Соединенными Штатами и Европой".

По словам Люй Сяна, американо-украинские консультации в Джидде "кажутся необычными". Он полагает, что США, вероятно, будут настаивать на скорейшем заключении соглашения о прекращении огня, чтобы "иметь возможность взяться за более насущные внутренние проблемы".

Доцент Института исследований Центральной Азии Ланьчжоуского университета (Северо-Западный Китай) Сунь Сювэнь, мнение которой тоже приводит издание, считает, что удары, наносимые в последнее время ВСУ при помощи беспилотников по территории РФ, - это не только ответ на наступление российских войск, но и "свидетельство неприятия мирного плана США" Украиной. Как полагает эксперт, одновременно Киев пытается показать, что его все еще поддерживают страны ЕС.

Во вторник в Джидде прошли американо-украинские переговоры, по итогам которых сайт Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление. В нем говорится, что стороны условились вскоре заключить всеобъемлющее соглашение по разработке критически важных минеральных ресурсов. Киевский режим подтвердил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня в конфликте Россией. В свою очередь США обязались немедленно возобновить предоставление разведданных и поддержку Украине. 

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