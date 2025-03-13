Российская САУ 2С19М1-155 может поражать цели на дистанции в 41 км

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Все больше стран в мире отходит от калибра 152 мм и переходит на 155 мм. Например, стало известно, что Вьетнам решил закупать южнокорейские самоходки K9 Thunder. Сравнительно недавно 155-мм орудия появились в Алжире и Эфиопии. Северная Корея в настоящее время оснащает свои артиллерийские подразделения 155-мм "Чучхе-107"( М2018).

Известно, что в свое время и в России была создана САУ, известная как 2С19М1-155. У нее "натовский" калибр -155 мм, а длина ствола - 52 калибра.

Она может бить обычными осколочно-фугасными боеприпасами на дистанцию в 30000 м, а снарядами с газовыми генераторами на 41000 м, что делает ее вполне конкурентоспособной по сравнению с натовскими САУ.

На этой боевой машине внедрена современная автоматизированная система управлением и огнем, обеспечивающая выполнение противоогневого маневра с автономным определением текущих координат.

Автоматизированы процессы установок для стрельбы и наводки орудия, имеется тепловизионный прицел с лазерным дальномером, артиллерийская баллистическая станция, что существенно повышает точность. Возимый боекомплект - 45 снарядов.

2С19М1-155 начинает огонь без длительной подготовки, всего за полминуты. Скорострельность - до восьми выстрелов минуту.

Максимальная скорость - 60 км/ч. Запас хода - около 500 км. Масса - 43 тонны. Экипаж - пять человек.