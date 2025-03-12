В МФТИ работают над уникальными двигателями для спутников класса CubeSat

В МФТИ создадут двигатель для CubeSat

Специалисты МФТИ активно ведут разработку электроракетных двигателей, которыми планируется оснащать отечественные спутники малого класса CubeSat. Решение позволит снять зависимость от зарубежных поставок и поднять конкурентоспособность российской техники за рубежом.

В электроракетных силовых установках высокая тяга создается с помощью ускорения заряженных частиц. Они, в отличие от двигателей, работающих на сжатом газе, или жидкостных решений, отличаются большим КПД, повышенным тяговым импульсом и продолжительным временем работы. Сейчас в России не существует силовых установок, подходящих для такой малой техники, как спутники CubeSat. Они задействованы в дистанционном зондировании Земли, обеспечении стабильной спутниковой связи, а также радиолокации. Тем более количество действующих аппаратов все время увеличивается, а все они требуют поддержки орбиты, ее коррекции и выполнения различных маневров — к примеру спутники системы Starlink благодаря передовым и эффективным двигателям совершают свыше 50 000 различных маневров в течение полугода. Как ожидается, разработка МФТИ будет готова в 2026 году, когда общественности должны показать полноценно работающую опытную модель, уже прошедшую все требуемые этапы испытаний на Земле.

Макс Антонов