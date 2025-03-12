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"Полнейшее нежелание идти на компромиссы". Почему Зеленский одобрил атаку дронов на Россию

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Источник изображения: gazeta.ru

Ходаренок: Зеленский атакой БПЛА на Россию хочет доказать наличие у него козырей

Российские военные за ночь сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 регионов. Массированный удар дронов ВСУ произошел в преддверии встречи американской и украинской делегаций в Джидде. Зачем Киев пошел на такой шаг и скажется ли эта атака на переговорах в Саудовской Аравии - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Не приходится сомневаться, что этот удар по центральным областям России был санкционирован президентом Украины Владимиром Зеленским. Вполне возможно, что он лично участвовал в разработке замысла налета и утвердил план его проведения.

Если учесть, что удар беспилотниками по России произошел, когда украинская делегация уже прибыла в Джидду, то действия Зеленского следует рассматривать как вполне логичное продолжение линии его поведения, которую мир наблюдал 28 февраля этого года в Овальном кабинете Белого дома. То есть полнейшее нежелание идти на какие-либо компромиссы в плане мирного урегулирования конфликта. Похоже, что президент Украины собирается этим массированным ударом доказать главе Белого дома, что кое-какие козыри у него на руках все же есть.

Нельзя исключать, что именно с подобными напутствиями Владимира Зеленского и была отправлена украинская делегация в Джидду. Допускаю, что президент Украины и продолжает подпитывать своих людей этими идеями в Джидде, поскольку сам вылетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.

Но к переговорам с государственным секретарем Марко Рубио, советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем и посланником Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом Владимир Зеленский не допущен. Видимо, в Белом доме по результатам встречи 28 февраля убедились в полнейшей недоговороспособности лидера Украины.

США требуют от Украины подтверждения готовности к перемирию, Киев в свою очередь предлагает прекращение огня в воздухе и на море. С одной стороны, это безусловный прогресс военно-политического руководства Украины, еще недавно предлагавшего мифические «планы победы» и проводившее ни к чему и никого не обязывавшие «саммиты мира». С другой стороны, никакого частичного прекращения огня, предлагаемого Владимиром Зеленским, реализовано никогда не будет. И вряд ли это всерьез будет обсуждаться в Джидде. Какого-либо прения сторон по этому вопросу, как представляется, даже не планируется.

Скорее всего, вся встреча в Джидде пройдет как диктовка американской делегацией украинской стороне условий перехода к миру - типа «или вы принимаете наши условия, или обстановка для вас только ухудшится, а способы и приемы для этого у нас найдутся». Предполагаю, что подобный переход пройдет в три этапа: прекращение огня (с учетом условий Москвы), выборы на Украине, заключение мирного договора.

Любопытен и такой момент. Назовем его чисто внешним. Американские политики на подобных встречах выглядят, как правило, безупречно и стильно. А вот к украинской делегации на разного рода предыдущих переговорах всегда были вопросы. Украинские чиновники прибывали на подобные саммиты в разновидностях полувоенной формы, в бейсболках, нестриженными и небритыми.

Однако на этот раз представители Киева изменили своему традиционному дурновкусию и прибыли на переговоры в Джидде побритыми и одетыми согласно протоколу, то есть в костюмах (вполне возможно, что это результат встречи 28 февраля в Белом доме). Верен привычкам остался разве что известный своим беспредельным упрямством президент Украины - Владимир Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию в своем обычном черном маскхалате.

Что касается главы украинской делегации Андрея Ермака, то это далеко не тот политик, который может принимать по ходу переговоров какие-либо решения кардинального плана. Скорее всего, на встрече в Джидде он будет только кивать. А если начнет возражать или демонстрировать американской делегации какую-то свою линию поведения, то встреча закончится достаточно быстро и далеко не в пользу Украины.

Да и ожидать от совершенно бесцветного, внешне абсолютно невыразительного и страдающего избыточным весом Андрея Ермака что-нибудь в стиле Шарля Талейрана было бы совершенно напрасным. Все, на что реально способен глава офиса Зеленского в Джидде - подписать доработанное соглашение по добыче полезных ископаемых между США и Украиной и выслушать американские условия перехода к миру.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).


Михаил Ходаренок

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Продукция
С-75
Компании
Минoбороны РФ
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